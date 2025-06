Junts dona marge a Sánchez per concretar el «reset» de la legislatura

Junts donarà marge a Pedro Sánchez perquè concreti com pensa tirar endavant la legislatura. En aquests termes s'ha expressat el secretari general de la formació, Jordi Turull, en unes declaracions al Congrés dels Diputats després de trobar-se amb el president del govern espanyol en presència, també, de Míriam Nogueras, portaveu a Madrid. "No prendrem decisions en calent", ha assenyalat Turull, que ha situat Junts com un partit que sap entendre la "gravetat" del moment i que, per tant, actuarà amb "responsabilitat". Tot i lamentar que Sánchez no ha concretat com pensa sortir de l'atzucac, el dirigent de Junts ha apuntat que li concediran més oportunitats en noves reunions els propers dies.

Segons fonts de la formació consultades per Nació, la cúpula liderada per Carles Puigdemont s'ha citat per abordar l'escenari a Madrid després de la cita amb el líder del PSOE. La intenció de Sánchez d'esgotar la legislatura l'obliga a replantejar les aliances amb els socis, pendents de l'esclat del cas Santos Cerdán i disposats a aprofitar les debilitats del president espanyol per fer complir els acords d'investidura. De fet, Turull ha assenyalat que han aprofitat la trobada per recordar-li que existeixen "dèficits" en el compliment del pacte d'investidura, tot i que la qüestió de confiança està descartada. La van proposar a finals de l'any passat, però el mediador internacional els va demanar retirar-la.

Abans de l'informe de l'UCO que situa l'exsecretari d'organització socialista -mà dreta de Sánchez al partit i negociador amb Junts durant tota la legislatura, fins al punt que havia travat confiança personal amb Turull i participava de les converses a Suïssa amb el mediador internacional-, la formació de Puigdemont estava pendent d'encarrilar l'oficialitat del català a Europa per poder obrir la següent carpeta. Quina? La del model de finançament inspirat en el concert, tal com consta en l'Acord de Brussel·les signat el novembre del 2023. Abans de signar-lo, per cert, Cerdán va ser el principal dirigent del PSOE que es va reunir físicament amb el líder a l'exili. La fotografia, de fet, va anticipar l'entesa.

En l'acord d'investidura, Junts assenyala que d'entrada proposarà una modificació de la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA) que estableixi una clàusula d'excepció de Catalunya que en reconegui la "singularitat", per tal que se cedeixin a la Generalitat el 100% dels impostos. El PSOE, al seu torn, formalitzarà mesures que permetin "autonomia financera" i "accés als mercats" per a la Generalitat, així com un diàleg "singular" sobre l'actual model de finançament. També hi haurà un pla per "facilitar" i "promoure" el retorn de les empreses que van marxar de Catalunya la tardor del 2017. Algunes d'elles -La Caixa o el Banc Sabadell- ja ho han fet.

Una altra de les qüestions nuclears per a Junts és que l'amnistia es pugui fer efectiva del tot, tenint en compte que fa un any que està en vigor i que Puigdemont encara no ha pogut tornar de l'exili. Tampoc Turull o Oriol Junqueras han vist revertida la condemna per l'1-O, perquè estan afectats pel delicte de malversació, argument que fa servir el Tribunal Suprem a l'hora de no aplicar-los la norma. El Tribunal Constitucional (TC) avalarà el gruix de la llei a finals de mes -tombarà, en aquest sentit, el recurs del PP- i, a partir d'aquí, s'haurien d'anar resolent els casos pendents. Tot i que en principi hauria d'anar relativament ràpid, el calendari judicial mai és una fotografia fixa.