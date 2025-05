Hores decisives pel català a Europa: tots els dubtes que es resolen aquest dimarts

El Consell d'Afers Generals de la Unió Europea tracta aquest dimarts la proposta de l'estat espanyol per l'oficialitat del català -així com el basc i el gallec- a les institucions europees, un assumpte que requereix la unanimitat dels 27 estats membres. Així consta en l'agenda de l'organisme: la qüestió es va introduir després que el govern espanyol, després de més d'un any des de l'última vegada que es va elevar la proposta a escala comunitària, va demanar a la presidència de torn del Consell de la UE, en mans de Polònia, que incorporés l'oficialitat de les tres llengües com a punt de debat i adopció, és a dir, de votació.

Per ara, Espanya comptaria amb el suport de Portugal, Bèlgica i Hongria, però prop d'una desena de països es mantenen reticents. Així mateix, els esforços del govern de Pedro Sánchez de convèncer els estats per aconseguir els suports necessaris topen amb les trucades del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a les capitals europees governades pels populars per fer fracassar la votació.

Sánchez eleva la pressió per superar les reticències

Davant els dubtes d'alguns estats, que continuen estant relacionats amb la viabilitat de donar a les tres llengües l'estatut d'oficial d'acord amb els Tractats de la UE o sobre les despeses econòmiques derivades de l'oficialitat, Espanya es va comprometre a assumir els costos de totes les despeses derivades -uns 44 milions d'euros- i va presentar un memoràndum per evitar que el cas del català, el basc i el gallec produís un efecte crida. L'executiu espanyol argumenta que les tres llengües són cooficials i constitucionals, fet que les diferencia d'altres llengües minoritàries com el cors.

L'última proposta del govern espanyol per convèncer els seus socis europeus planteja fer efectiva l'oficialitat de les tres llengües a partir del 2027, encara que amb una implementació parcial, ja que a partir d'aquesta data únicament es traduirien de tota la legislació comunitària els reglaments del Consell i del Parlament Europeu, que en l'última legislatura va ser menys del 3% de tots els actes jurídics.

Proposta "sòlida i molt treballada"

Espanya negociarà "fins dimarts mateix" amb els estats membres. Així ho ha dit aquest mateix dilluns el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, qui ha destacat que l'executiu espanyol ha treballat amb diversos estats aspectes on tenien "dubtes o reticències". El cap de la diplomàcia espanyola ha ressaltat que la proposta actual és "sòlida, molt treballada i molt millorada amb tots els estats". Segons Albares, que el català, el basc i el gallec siguin llengües oficials a la UE suposa que es reconegui la realitat "plurilingüe" d'Espanya. "Ens hauríem de trobar tots els espanyols, tots, del PSOE i del PP, nacionalistes i no nacionalistes", ha conclòs.

En la mateixa línia s'ha pronunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dilluns en el primer dia del seu viatge al Japó i Corea. "Confio que demà anirà bé", ha dit Illa, que ha apel·lat a la prudència, però també ha destacat que "és una petició ben fonamentada" en la qual els representants del govern espanyol fa temps que hi estan treballant.

Per la seva part, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que el reconeixement és un tema de "justícia lingüística" que, a parer seu, no s'ha de polititzar en excés. "No és una qüestió que hi hagi uns partits a favor i uns altres en contra amb diferents estratègies. És una qüestió de país", ha conclòs el conseller, que ha afirmat que manté un "optimisme moderat" respecte de la votació.

Les maniobres del PP

Els esculls per poder tirar endavant el reconeixement de la llengua a Europa no només inclouen les reticències d'alguns estats, sinó també les maniobres del PP per fer fracassar la votació. Aquest dilluns la formació ha admès que el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha fet trucades a capitals europees governades pel PPE perquè no donin suport a l'oficialitat del català. "El que actua per un interès polític ha d'assumir que els altres facin el mateix", ha dit el secretari general del PP, Santi Rodríguez.

Rodríguez ha assegurat que el debat per l’oficialitat del català té uns “propòsits polítics” i que no s’ha impulsat perquè hi hagi un “interès específic” en fer servir la llengua a Europa. “El debat hi és perquè Sánchez necessita els set vots de Junts per mantenir-se al palau de la Moncloa”, ha conclòs. També el portaveu del PP, Borja Sémper, ha assegurat que l'objectiu del govern espanyol és "acontentar" els seus socis i ha criticat que és "un intent absurd i de la pitjor manera possible de pressionar els socis europeus".

Junts vol "resultats" per garantir l'estabilitat a Sánchez

A l'abril, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va dir que donaven al PSOE un termini de dos mesos fins abans de les vacances d'estiu per obtenir "resultats i avenços concrets" en qüestions que estan sobre la taula de negociació a Suïssa, com l'oficialitat del català a Europa, però també l'aplicació de la llei d'amnistia i la culminació dels traspassos de competències com les d'immigració. I, en cas que aquests resultats no arribin, Turull ha deixat clar que deixaran de donar suport i estabilitat al govern espanyol i tornaran a la situació de la presentació de la qüestió de confiança.

Fa poc més de dues setmanes, Turull va destacar que l'oficialitat del català està en el "tram final" i va reclamar a Sánchez la "màxima implicació" per evitar que les negociacions descarrilin a última hora. En aquest sentit, el dirigent juntaire va assegurar que espera "notícies positives" de la reunió del Consell d'Afers Generals.

Què implica l'oficialitat de la llengua?

L'oficialitat del català només es pot aprovar si hi ha unanimitat en la decisió al Consell d'Afers Generals. Només que un dels 27 estats membres hi voti en contra, la iniciativa no podrà tirar endavant. Amb aquesta premissa és que ha treballat el govern espanyol per convèncer-los a tots. El Consell d'Afers Generals és el responsable de la coordinació general de les polítiques comunitàries entre si, de les qüestions institucionals i administratives de la institució, i dels expedients horitzontals que afectin diverses polítiques de la Unió. Les trobades reuneixen als ministres d'assumptes europeus o d'afers exteriors dels estats de la UE.

Una llengua oficial de la Unió Europea és una llengua reconeguda com a tal al Reglament 1/1958 del Consell de la Unió Europea. Actualment hi ha 24 llengües oficials. Si s'aprovés aquest dimarts, català, basc i gallec elevarien la xifra a 27. Però, què implica aquesta oficialitat, que ha estat una reivindicació històrica de partits i entitats per la llengua? A partir del moment de la seva aprovació ja es podrà fer servir la llengua en totes les institucions europees, com ara al Parlament i en la justícia.

Actualment, cap dels documents oficials pot estar escrit en català; un europeu no pot comunicar-se en català amb els poders públics europeus, i només es pot utilitzar el català per fer procediments administratius sense transcendència jurisdiccional.