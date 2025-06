La CUP clarifica que Salellas ja no és militant i li trasllada el malestar per la defensa de Cerdán

Malestar a les files de la CUP per la decisió de Benet Salellas, germà de l'alcalde de Girona Lluc Salellas i advocat de Jordi Cuixart en el judici del procés, de defensar el ja exsecretari d'organització del PSOE Santos Cerdán. "Li hem traslladat el nostre malestar", ha assegurat la diputada de la CUP Laia Estrada en declaracions a periodistes al Parlament aquest dimecres.

Des de la CUP han afirmat que Salellas no és militant de la CUP i que "es va desvincular de la formació fa mesos" i que, per tant, no poden "exercir una responsabilitat sobre ell". Així mateix, la diputada ha assegurat que si fos militant li haurien "exigit que no assumís la defensa" de Cerdán i ha assegurat que no han parlat amb Lluc Salellas.

D'altra banda, ha insistit en el "compromís inequívoc" de la formació anticapitalista amb la lluita contra la corrupció. "Ens reafirmem en què la corrupció és inherent al règim del 78. Ara és el PSOE, fa uns anys era el PP", ha afegit Estrada, que també ha assenyalat que "no és possible" acabar amb la corrupció d'aquests dos partits.

Salellas, expert en dret penal i de reconeguda trajectòria en causes de drets polítics i socials, també ha defensat autors de la crema de fotos del rei o de la iniciativa "Rodeja el Parlament". En l'àmbit polític, Salellas va ser diputat de la CUP en la legislatura de la majoria independentista que va culminar amb el referèndum de l'1-O.