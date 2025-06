El «triangle tòxic» s’esberla: Ábalos acusa Cerdán d'utilitzar-lo per fer sobrecontractacions

L'exministre de Transports i exsecretari d'Organització del PSOE José Luis Ábalos ha afirmat que va ser utilitzat pel seu successor com a número tres dels socialistes, Santos Cerdán, i l'assessor polític Koldo García en la trama de corrupció del cas Koldo. En una entrevista a la Cadena Ser la nit d'aquest dijous, ha assegurat que ha estat víctima d'un engany i que Cerdán i García "venien amb una dinàmica prèvia de corrupció" des de Navarra i el van "penetrar" al Ministeri, on el van "pressionar" perquè intentés "influir" en les contractacions.

Ábalos ha confirmat l'existència de la trama del cas Koldo, però ha negat finançament il·legal al PSOE, així com que hagi cobrat comissions. "Soc un carallot, un imbècil en tot això", ha reblat. També ha dit que no es reconeix en els àudios que la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha remès al Tribunal Suprem i ha justificat que, en tot cas, es parla d'un deute i no d'un delicte consumat.

Qui va ser l'home fort de Pedro Sánchez ha criticat la diferència de tracte per part del PSOE i el govern espanyol, que han defensat la innocència de Cerdán fins a l'últim moment mentre que a ell el van "maltractar" des d'un inici. A més, Ábalos ha assegurat que el disc dur que es va intentar endur una dona que l'acompanyava quan la Guàrdia Civil va escorcollar casa seva a València conté converses amb el president espanyol i amb altres ministres i directors de mitjans de comunicació des del 2021.

Tot plegat, a les portes de la declaració d'Ábalos davant el jutge que investiga el cas Koldo. Sobre el recorregut judicial, no ha descartat cap escenari i ha obert la porta a un acord amb la Fiscalia. Sigui com sigui, continua mantenint la seva innocència.

L'administrador de Servinabar que Cerdán no ha tingut mai accions

L'administrador únic de l'empresa Servinabar, Antxon Alonso Egurrola, ha assegurat en un comunicat enviat al Diario de Noticias que Cerdán no ha tingut mai accions de la companyia. El nom d'aquesta firma ha transcendit els darrers dies perquè la Guàrdia Civil afirma que l'exsecretari d'organització del PSOE en posseïa el 45% i que la utilitzava com a mitjancera per aconseguir obres públiques per a grans constructores a canvi de comissions.

"No existeix cap escriptura en la qual el senyor Cerdán hagi adquirit participacions socials de l'empresa", assegura el comunicat. Alonso Egurrola reconeix que té "amistat" amb Cerdán, però subratlla que és "aliena" a les seves activitats professionals.

Sánchez intenta capejar la crisi i mantenir el suport dels socis

L'informe de l'UCO sobre els àudios i converses d'Ábalos, Cerdán i Koldo obtinguts de l'anàlisi del mòbil del tercer han obert la crisi de govern més gran des que Sánchez és a la Moncloa. Mentre l'executiva federal del PSOE ha aprovat la creació d'un equip de transició per assumir les tasques de Cerdan i l'expulsió d'Ábalos, així com una auditoria externa per analitzar els comptes del partit, els socis d'investidura exigeixen més mesures.

Els socis d'investidura parlen de confiança trencada i coincideixen: res pot seguir com fins ara. Tots els socis creuen -com també defensen PP i Vox- que Sánchez ha de comparèixer immediatament; el 9 de juliol, diuen, és massa tard. Des del soci de govern -Sumar-, fins als partits bascos i les formacions independentistes, tots exigeixen més explicacions i encariran el suport al PSOE.