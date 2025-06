Fets públics els àudios de Santos Cerdán, Ábalos i Koldo: des de comissions fins a adjudicacions a Sant Feliu

L'endemà de la revelació de la vinculació de Santos Cerdán amb el cas Koldo, s'han fet públics els àudios que incriminen el número 3 del PSOE. N'hi ha fins a vuit, compresos entre 2019 i 2023 i hi intervenen Koldo Garcia, José Luis Ábalos i Santos Cerdán, amb converses de tota mena. Des d'adjudicacions de comissions fins a pressions a càrrecs públics.

En un àudio, Koldo demana diners a Cerdán per a l'exministre Abàlos. Koldo fa referència a 60 milions i Cerdàn li contesta: "Han de quedar allà, eren 50 i 10 per a tu". Koldo confessa a Cerdán que li cal anar amb compte. "He de frenar" perquè "sé quan està, com està, i he de calcular molt els temps". "No podem anar amb ximpleries d'aquestes amb el que se li deu", fent referència a Àbalos. Santos pregunta per la quantitat total, i Koldo respon "150... i a mi 50, ha quedat clar, oi? M'ajudaràs? Ja saps que soc fàcil". Santos respon: "És clar, en tot el que pugui", demostrant la complicitat entre ells.

Licitació a Sant Feliu

Koldo i Santos Cerdán també conversen sobre suposats pagaments irregulars en dues altres converses. Segons Koldo, la trama deu a Ábalos 350.000 euros de les licitacions de Sant Feliu i 'El Mayor'. I encara en un altre, Koldo, Santos Cerdán i Ábalos fan recompte de les suposades comissions i fan mencions a empreses. Koldo explica que s'ha lliurat a Ábalos "450 en tres sobres".

En aquest punt, Santos prova d'evitar que Koldo parli sobre les suposades comissions. "Que no ho dic, que jo porto el paper i ho apuntem i ho veiem, punt". Però Koldo insisteix: "D'acord. 50 les altres dues, que són la vella...", i Cerdán el talla: "que no vull que parlis d'això, que no es parla".

Pressions a càrrecs públics

Els àudios també giren entorn pressions a càrrecs públics. Un d'ells inclou una conversa sobre l'expresidenta d'ADIF, Isabel Pardo de Vera, i l'exdirector general de Carreteres, Javier Herrero. Koldo avisa Cerdán que se'ls volen "carregar" i alerta que, si passa, Herrero "explicarà el que hi ha".

Un altre dels documents recull una conversa entre Koldo i Ábalos on tots dos desgranen pressions a Pardo de Vera i Herrero perquè Víctor de Aldama gestioni els contractes d'obra pública a canvi de comissions