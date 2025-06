Sánchez cita Illa a la Moncloa en plena incertesa sobre la legislatura a Madrid

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha citat Salvador Illa en una reunió d'urgència aquest divendres a la Moncloa, en plena incertesa sobre la legislatura espanyola pels escàndols de corrupció que acorralen el PSOE, segons han informat diversos mitjans. Des del Govern eviten confirmar la informació. Després de veure's amb els grups parlamentaris que li donen suport, Sánchez ha volgut reunir-se amb el president de la Generalitat, un dels seus homes de màxima confiança, i amb qui manté bona sintonia, també personal, per analitzar la situació i escenaris de futur. La cita no apareixia a les agendes públiques.

Illa va referir-se al cas dimecres, durant la sessió de control al Parlament, i va tancar files amb Sánchez i el govern espanyol, i va negar cap mena de finançament irregular al PSOE. Alhora, es va desvincular de la trama de corrupció que protagonitzen Santos Cerdán, José Luis Ábalos i Koldo García, malgrat aparèixer en algunes converses als informes de l'UCO. "No tinc res a amagar", va deixar clar el president davant la pressió de PP i Vox, que miren d'aprofitar els vents que bufen des de Madrid per fer trontollar el govern català. En aquest sentit, va calmar els socis, amb la garantia que els acords es compliran.

Els socis de Sánchez continuen a l'expectativa de veure per on sortirà el president, que la setmana passada va quedar noquejat per les informacions que apuntaven a Cerdán. L'exnúmero tres del PSOE i molt proper a Sánchez ha estat imputat aquest mateix divendres pel Tribunal Suprem, arran dels indicis de cobrament de comissions per adjudicacions d'obra pública. Aquesta setmana, tant ERC com Junts han demanat més mesures, tot i que li mantenen per ara el crèdit a l'espera de veure si apareixen més informacions o si el cas es fa més gran i apunta a un finançament irregular del partit.

Sánchez ha començat a reaccionar, amb reunions amb els grups que li donen suport i llançant acusacions de corrupció contra la dreta, a qui ha desafiat a presentar una moció de censura. Alberto Núñez Feijóo, que manté que la situació és insostenible i que el president ha de dimitir, és conscient que no té els suports necessaris per destronar Sánchez i que intentar fer-lo caure ara serviria al president espanyol com a oportunitat d'or per mirar de reactivar la majoria de la investidura, ara com ara inoperativa.