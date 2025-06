Sánchez sobreviu a una altra jornada de fang a Madrid

Nova jornada d'alta tensió a Madrid per la trama liderada per Santos Cerdán i que ha deixat tant el PSOE com el govern espanyol en xoc. En una sessió de control especialment tensa, Pedro Sánchez ha hagut de sobreviure a les invectives del PP -crits de dimissió inclosos per part dels diputats populars després de la pregunta d'Alberto Núñez Feijóo- i al malestar dels socis, que veuen insuficient la resposta del govern espanyol. Gabriel Rufián, per exemple, s'ha mostrat decebut per la intervenció de Sánchez, amb qui s'ha reunit a la Moncloa just després de la sessió de control. Aquestes són les claus del dia a Madrid a càrrec de Tania Tapia, corresponsal d'El Matí de Catalunya Ràdio a la capital de l'Estat.