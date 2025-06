Sánchez acusa el PP de ser l'«enciclopèdia de la corrupció» en una clima irrespirable al Congrés

Sessió de control d'alt voltatge al Congrés dels Diputats. Les derivades del cas Santos Cerdán, que ha suposat un terratrèmol en tots els racons de la legislatura, ha monopolitzat l'intercanvi entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i els grups que l'han interpel·lat, amb el PP al capdavant. "Vostè és un president atrapat en una trama de corrupció", ha apuntat Alberto Núñez Feijóo, cap de files dels populars, que l'ha definit com un "llop" que ha liderat una "manada corrupta" en els últims anys. Si no convoca eleccions, ha remarcat, és perquè les perdria. "Els espanyols es volen salvar de vostè. Només esperen la carta de dimissió. Pensa redactar-la?", ha preguntat.

Sánchez, seriós, ha apuntat que l'únic avançament que hi haurà no és l'electoral, sinó les "sentències sobre la corrupció que afecten el PP", en referència a casos com la trama Kitchen, per la qual es demanen fins a 15 anys de presó a Jorge Fernández Díaz. "La corrupció zero no existeix, però en la meva organització la tolerància contra la corrupció és absoluta. Nosaltres l'expulsem, a diferència de vostès, que expulsen els qui la denuncien", ha ressaltat el president del govern espanyol, que ha admès el component "dolorós" de l'esclat del cas Cerdán. "Però això no farà ombra al moment que viu el país a nivell econòmic i social", ha reivindicat el líder del PSOE entre crits del PP.

Feijóo, que no volia deixar anar la presa, ha posat de manifest que tant José Luis Ábalos com Koldo García parlaven de prostitutes obertament en els àudios que s'han revelat els últims dies. També l'ha amenaçat amb una moció de censura, perquè ha indicat que ara li falten quatre vots, però poden aparèixer. "Senyors del PNB, de Junts, del BNG: de veritat?", s'ha preguntat, tot just abans que se li acabés el temps i la presidenta del Congrés, Francina Armengol, li apagués el micròfon. "No presenta una moció de censura perquè els altres no volen. Vostès es repeteixen", ha remarcat Sánchez, que ha tret en diverses ocasions el nom d'Isabel Díaz Ayuso per atacar Feijóo.

En aquest punt, l'ambient ja era irrespirable, amb constants interrupcions per part del PP i demandes de silenci -amb èxit escàs- d'Armengol. "Vostès són una enciclopèdia de corrupció amb capítols econòmics. Si volen donar lliçons, tenen molta feina per davant", ha subratllat Sánchez entre crits de "dimissió" per part dels diputats populars. Els ministres socialistes s'han posat dempeus per aplaudir el president del govern espanyol, gest que han seguit els diputats de la formació. La presidenta del Congrés ha demanat a Feijóo que posés "ordre", perquè "no és possible en democràcia" que s'intentin aturar les intervencions parlamentàries. El silenci ha trigat a arribar.

Santiago Abascal, líder de Vox, ha acusat Sánchez de ser un "indecent". "Vostè és un corrupte i un traïdor", ha apuntat el cap de files de l'extrema dreta. El president del govern espanyol ha reivindicat la "contundència" del PSOE a l'hora d''actuar contra "tres exmilitants" -s'ha resistit a dir-los pel nom-, i ha insinuat que Vox està finançament per la ultradreta hongaresa. "Quines contribucions fa l'extrema dreta allà on governa amb el PP? Suprimir les oficines contra la corrupció i reduir els recursos de l'agència antifrau", ha destacat Sánchez. "Han passat del tot per la pàtria al tot per la pasta", ha indicat. Al president del govern espanyol encara li esperava la intervenció de Gabriel Rufián.

El cap de files d'ERC li ha preguntat què farà davant de tot el que està passant. "Actuar quan hi ha un cas de corrupció, i defensar l'acció d'aquest govern de coalició progressista", ha remarcat Sánchez, que ha admès que no ha estat a l'alçada en la lluita contra les males pràctiques. "Estem oberts a escoltar les aportacions dels grups per recuperar la confiança perduda", ha indicat el president del govern espanyol. Rufián li ha demanat que jurés i perjurés que no s'està davant la "Gürtel del PSOE", i també que s'eliminin els aforaments. "Gravin-s'ho a foc: l'esquerra no pot robar. No ens facin escollir entre corruptes cutres i corruptes prèmium. No ens responsabilitzin", ha apuntat.

"Estan enfadats i decepcionats? Imaginin-se com estan els qui els van votar", ha indicat, al mateix temps que demanava poder castigar les empreses corruptores que participen de les males pràctiques a l'hora d'intervenir en adjudicacions d'obra pública, sovint amb contractes milionaris. "No hi ha sentència ferma, i el PSOE ha actuat amb contundència davant d'un cop polític i personal dur. El que no acceptaré és que faci de l'anècdota una categoria. L'esquerra no és corrupta, ni roba. Si vostè mira l'informe de l'UCO, veurà que no hi ha cap indici sobre el finançament del partit", ha ressaltat Sánchez, amb un punt dolgut i que no ha pogut acabar l'argument perquè se li ha acabat el temps.

Més contactes a la Moncloa

Aquest dimarts, Sánchez va arrencar la ronda de contactes amb els grups per mirar de recomposar el paisatge de la legislatura, trastocat després de l'informe de l'UCO sobre Cerdán. Els primers en passar per la Moncloa van ser Jordi Turull, secretari general de Junts, i Míriam Nogueras, portaveu de la formació a Madrid. El partit que presideix Carles Puigdemont, que va reunir la permanent d'urgència després de la trobada -es va allargar durant una hora i mitja-, opta per ara per donar marge al líder del PSOE a l'espera que els socialistes escullin un nou interlocutor. Cerdán era l'encarregat de portar el dia a dia de la relació amb Turull, i el seu adeu forçat obliga a trobar-li substitut.

Després de la sessió de control d'aquest matí continuaran les trobades a la Moncloa, en aquest cas amb protagonisme per a ERC i Rufián, que ahir va lamentar que Sánchez trigui tant -no compareixerà específicament fins al 9 de juliol- a donar explicacions al Congrés al voltant de la trama presumptament corrupta. El president espanyol també es veurà amb el PNB i amb Bildu, dos dels seus principals suports. En el primer cas, els nacionalistes bascos no volen fotografies de la trobada -tampoc les volen els republicans-, mentre que l'esquerra abertzale sí que en deixarà constància gràfica. Serà la segona vegada que la seva cap de files a Madrid, Mertxe Aizpurua, trepitjarà la Moncloa.