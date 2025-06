ERC obté el compromís de Sánchez de perseguir penalment els corruptors

Just després de la sessió de control al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián s'ha desplaçat cap a la Moncloa per reunir-se amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en el marc de la ronda que està fent en ple terratrèmol per l'esclat del cas Santos Cerdán. En declaracions als mitjans, el cap de files d'ERC a Madrid ha indicat que Sánchez s'ha obert a perseguir penalment els corruptors, és a dir, aquelles empreses que paguen comissions a dirigents polítics per obtenir contractes milionaris per part de l'administració. Castigar a nivell legal aquest tipus de companyies era una de les demandes que Rufián havia fet en el marc de la sessió de control prèvia a la reunió.

"Hem vist un president tocat, una persona tocada", ha assenyalat el cap de files d'ERC, que ha demanat a les formacions progressistes aprofitar el que quedi de legislatura per concretar l'agenda social, amb l'accent posat en l'habitatge. "Ens hem de posar d'acord i que la gent es pugui comprar un pis de manera decent. Perquè quan entrin els corruptes prèmium, ens n'anirem en orris", ha apuntat, en referència a l'arribada del poder de la dreta -com indiquen totes les enquestes- després de les futures eleccions. En aquest sentit, ha indicat que el president esppanyol ha d'anar més enllà de les cares "compungides". "Per això ja tenim el rei emèrit", ha resumit Rufián.

El dirigent d'ERC ha assenyalat que "coneix" bé el PSOE i la relació que ha tingut amb casos de males pràctiques. "Recordo el meu avi plorant l'any 1996 pels casos de corrupció", ha confessat. "Respecto enormement els socialistes, però la inèrcia del bipartidisme és la que és", ha determinat Rufián, que s'ha mostrat decebut per la resposta "desafortunada" de Sánchez en el marc de la sessió de control. En l'intercanvi amb els grups, el president del govern espanyol ha acusat el PP de ser una "enciclopèdia de la corrupció", i també ha engegat el ventilador contra Vox per haver-se finançat -presumptament- de manera irregular a través d'un banc hongarès.

Aquest dimarts, Sánchez va arrencar la ronda de contactes amb els grups per mirar de recomposar el paisatge de la legislatura, trastocat després de l'informe de l'UCO sobre Cerdán. Els primers en passar per la Moncloa van ser Jordi Turull, secretari general de Junts, i Míriam Nogueras, portaveu de la formació a Madrid. El partit que presideix Carles Puigdemont, que va reunir la permanent d'urgència després de la trobada -es va allargar durant una hora i mitja-, opta per ara per donar marge al líder del PSOE a l'espera que els socialistes escullin un nou interlocutor. Cerdán era l'encarregat de portar el dia a dia de la relació amb Turull, i el seu adeu forçat obliga a trobar-li substitut.