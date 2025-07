Demanen més de 14 anys de presó per violar i agredir la seva parella a Lloret de Mar, però ell ho nega

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns un acusat que s'enfronta a 14 anys i 5 mesos de presó per violar i agredir la seva parella en un hotel de Lloret de Mar (Selva) el juny del 2023. L'acusat -que està en presó preventiva- ha negat haver-la violada, davant una versió totalment contraposada de la víctima, qui assegura que la va llançar contra el terra i que després va forçar-la.

El recepcionista de l'hotel, que ha declarat com a testimoni, ha assegurat que quan va pujar a l'habitació va trobar la dona mig destrossada i esgarrapant-se per autolesionar-se.

Feia cinc mesos que eren parella

El cas es remunta a la matinada del 18 de juny del 2023. Segons ha explicat la denunciant, la parella, que feia uns cinc mesos que mantenien una relació, van anar-se'n a passar el cap de setmana a un hotel de Lloret de Mar. Aquella nit, després de sortir a sopar, tots dos van entrar en una discoteca. Un cop dins el local, ella va rebre una trucada al mòbil. L'acusat -que la dona assegura que a vegades "s'enfadava una mica"- li hauria pres el telèfon i hauria sortit fora per mirar qui li havia trucat. Després, va llançar el mòbil a terra i van començar a discutir.

Un cop a l'hotel, l'home es va posar agressiu i va començar a donar-li cops a la dona. Finalment, la va llançar contra el terra i després la va violar al llit. "Jo no volia, però ell va insistir; m'agafava per les mans i per les cames i va acabar penetrant-me", ha relatat.

Segons la denunciant, després ella es va dutxar i l'acusat va sortir de l'habitació amb una ampolla de vi i va anar-se'n a recepció dient que ella el volia agredir. La dona ha relatat que va marxar de l'hotel sense esperar que arribés la policia i que es va endur la cartera i les claus d'ell.

"Gelosa i alterada"

Per contra, l'home ho ha negat tot. El processat ha explicat que era ella qui es mostrava agressiva (sobretot, quan bevia alcohol) i ha atribuït la denúncia a una revenja perquè li va dir que la deixaria. L'home, que és guineà, ha declarat a través d'intèrpret i porta en presó preventiva des de l'endemà dels fets.

Segons ha explicat ell, ja havien mantingut relacions a l'habitació abans de sortir a sopar. Pel que fa al moment de la discoteca, l'acusat ha explicat que havia sortit a veure qui li havia trucat perquè ella li ho va demanar, i que va ser ella mateixa qui va començar a insultar-lo perquè estava "gelosa i alterada".

L'home també ha declarat que va ser ella qui li va ventar una bufetada a l'exterior de la discoteca després que li digués que la deixaria. Arran d'això, va decidir anar als Mossos d'Esquadra i ella va seguir-lo. A la comissaria, plorant, li va dir que l'acompanyés fins a l'hotel perquè no recordava on era.

Un cop a dins l'habitació, i mentre ell recollia les seves coses, el processat ha relatat que la denunciant va insultar-lo, que li va donar una empenta i que va intentar colpejar-lo amb una ampolla de vi buida. Va ser aleshores quan ell la va frenar, va sortir de l'habitació amb l'ampolla i va anar-se'n a la recepció demanant que alertessin la policia.

En el moment de les preguntes de la defensa, la denunciant ha dit que no recordava molts d'aquests moments extrems.

El recepcionista va trobar la dona mig destrossada

El recepcionista de l'hotel ha declarat que, quan l'acusat li va demanar que alertés la policia, ell estava "tranquil". Quan va pujar a l'habitació, en canvi, va trobar la denunciant mig destrossada i "molt alterada". També ha precisat que ella no va dir-li en cap moment que l'acusat l'havia violada. Però sí que va veure com s'esgarrapava per autolesionar-se.

Per últim, un policia local de Lloret de Mar que aquella nit estar a l'hotel, ha declarat que a l'habitació hi havia vidres trencats i objectes per terra. Segons l'agent, l'home "no presentava símptomes d'haver begut" i tenia una "petita inflor al pòmul" (segons ell els va explicar, perquè ella l'havia colpejat).

14 anys i 5 mesos

La fiscal imputa al processat els delictes de violació, maltractament i danys lleus, i sol·licita una pena total de 14 anys i 5 mesos de presó, a més de 6 anys de llibertat vigilada i una ordre d’allunyament de 300 metres durant 8 anys. També demana que, un cop completa tres quartes parts de la condemna, el processat pugui accedir al tercer grau o a la llibertat condicional, substituint la resta de la pena per l’expulsió de l’Estat espanyol. Pel delicte de danys lleus, la fiscalia sol·licita una multa de 360 euros i una indemnització de 20.695 euros per a la víctima.

Per la seva banda, l'acusació particular demana una pena lleugerament inferior de 14 anys i 2 mesos, però endureix les mesures accessòries: proposa 7 anys de llibertat vigilada, 9 anys d’allunyament i augmenta la distància mínima a 500 metres. També demana una multa menor, de 180 euros, pel delicte de danys lleus. La defensa, en canvi, en demana l’absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.