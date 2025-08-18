Detenen un fugitiu reclamat per Sèrbia a Lloret de Mar

La Policia Nacional ha detingut un fugitiu a Lloret de Mar que tenia una ordre internacional de detenció dictada per les autoritats judicials de Sèrbia -el seu país-. Les autoritats del país balcànic el reclamaven per una condemna de quatre anys de presó per un delicte de drogues que va cometre l'any 2016. El detingut residia des de feia set anys a l'Estat de manera irregular i amb documentació falsificada. La detenció es va poder efectuar després que la Policia Local del municipi de la Costa Brava detectés que hi havia una persona que tenia un passaport eslovè fals.
Un cop el van identificar pels carrers de Lloret de Mar, i a causa de les contradiccions que va manifestar, els agents de la policia sospitaven que la documentació que l'home els havia facilitat, amb una assignació de NIE obtinguda el 2017, fos falsa. Per això, van traslladar-lo a dependències de la Policia Nacional. Juntament amb la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres, van confirmar que vivia a Espanya amb documentació falsificada.
L’home va passar a disposició judicial i després va quedar en llibertat. Tot i que ja l'havien detingut, no estava plenament identificat i els agents van continuar fent gestions. Gràcies al programa de verificació facial de la Policia Científica, van aconseguir comprovar que es tractava del ciutadà serbi buscat per la justícia del seu país.
El Grup de Fugitius de la Comissaria General de la Policia Judicial (CGPJ) va verificar la vigència de l’ordre de cerca i va remetre la notícia vermella d’Interpol al Grup de Policia Judicial de Lloret de Mar. El detingut va passar a disposició de l’Audiència Nacional, que en va decretar l’ingrés a presó.