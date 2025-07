Detenen un home a Blanes per masturbar-se davant d'una noia al carrer

La Policia Local de Blanes (Selva) va detenir un home que va masturbar-se davant d'una noia al carrer i mig despullat, segons avança El Caso a l'ACN. Els fets haurien passat la matinada del 4 de juliol quan un home de nacionalitat alemanya i d'origen espanyol perseguia una noia pel carrer fins a casa.

La va abordar al portal, però la víctima va aconseguir entrar al domicili. Des de fora es va masturbar davant d'ella. La noia va avisar la Policia Local de Blanes i el va detenir per agressió sexual. L'home vivia en un cotxe al carrer, per la zona de l'avinguda de Gaudí, i tenia la intenció d'abandonar el municipi. Però no va complir amb la promesa i, uns dies més tard, la policia va veure que el cotxe on pernoctava l'home seguia aparcat per Blanes.

Els agents locals van informar els jutjats que l'home seguia a Blanes. I van ordenar una ordre d'allunyament de dos quilòmetres de la víctima. Després d'entrar en vigor l'ordre, la policia va confirmar que l'home havia abandonat la localitat. L'agressor serà citat als jutjats de Blanes per comparèixer en el judici. Fonts policials asseguren que el cos local estarà emetent per comprovar que l'home no torna a la localitat.