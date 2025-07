El cap de seguretat ciutadana dels Mossos a Figueres agredeix la responsable d'una autoescola pel suspens de la filla

La responsable d'una autoescola de Girona ha denunciat el cap de seguretat ciutadana dels Mossos d'Esquadra a Figueres per una presumpta agressió arran del suspens de la filla de l'examen pràctic de conducció. Segons ha avançat la periodista Anna Punsí a Rac1 i ha confirmat l'ACN, l'home va clavar un cop de cap al cap de la víctima perquè la filla havia fet més de 40 classes i no havia superat la prova, la qual cosa li va provocar un edema d'un centímetre i mig.

Els fets van succeir la nit d'aquest dimarts en ple carrer a Girona, quan el sotsinspector dels Mossos de Figueres va insultar la dona. Quan aquesta se'l va voler treure del damunt, li va propinar el cop de cap, tal com ha relatat la víctima al Diari de Girona. Al seu torn, el cos ha informat a aquest diari que el cas serà tractat per Afers Interns dels Mossos, com estableix el protocol sempre que hi hagi un agent implicat.

Concretament, la filla del mosso li va demanar que anessin a parlar amb la responsable de l'autoescola perquè no entenia els motius del suspens. Quan es van trobar a prop de l'estació de trens de Girona, la conversa va anar pujant de to i va acabar amb la presumpta agressió del cap de seguretat ciutadana a Figueres.

RAC1 relata que la víctima va informar l'agressor que el denunciaria. Davant això, la filla va reblar: "Denunciaràs un policia?". La dona desconeixia el càrrec de l'home, però el va descobrir quan es va presentar a comissaria i va presentar la demanda.