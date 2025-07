Consternació a Calldetenes per la mort de dos homes i diversos mossos ferits en un tiroteig: «Estem impactats»

Calldetenes s'ha despertat aquest matí de dimarts amb una notícia colpidora: un veí del municipi ha matat el seu germà amb una arma de foc i s'ha atrinxerat al domicili. Durant el transcurs dels fets, el presumpte agressor, que també ha retingut a l'interior de la casa a la mare, ha disparat en diverses ocasions als agents dels Mossos d'Esquadra que s'han desplaçat fins al lloc dels fets. A conseqüència del tiroteig, cinc efectius del cos han resultat ferits, tres dels quals de gravetat.

Amb gairebé 3.000 habitants, a Calldetenes no es parla d'una altra cosa i el veïnatge admet estar "consternat", perquè es tracta d'una família coneguda al poble, on feien molta vida. "No me'n faig creus", ha manifestat un veí del mateix carrer on han succeït els fets.

"No entenem res, és molt fort", comentaven dues veïnes del poble, mentre un altre veí del municipi ha explicat que, en sentir l'enrenou, s'ha pensat que eren els serveis de recollida de les deixalles: "Llavors ho he escoltat per la televisió i he vist tota la policia aquí".

Visiblement afectat, l'alcalde de Calldetenes, Miquel Riera, s'ha desplaçat al lloc dels fets per oferir suport a Mossos: "Estem impactats, aquesta situació ens ha vingut de nou. Som un poble petit, ens coneixem tots, i una notícia com aquesta resulta molt colpidora".

L'Ajuntament declararà tres dies de dol i té previst suspendre les activitats culturals: "És un succés que ens sap molt greu a tota la població", ha dit el batlle. Els serveis socials estan al corrent dels fets, ha detallat Riera, que també ha explicat que no tenia constància de cap conflicte entre els familiars.

En aquesta línia, ha explicat que les persones implicades són veïns de la vila des de fa molts anys, una família que feien molta vida al poble. "Fa poc va morir el pare i la mare és una senyora gran, són veïns de tota la vida", ha detallat.

Carrer on ha tingut lloc el tiroteig de Calldetenes.

Irene Giménez

Cronologia dels fets

Els Mossos d'Esquadra han rebut un avís per soroll de trets a Calldetenes a les 2:30 hores de la matinada. Una dotació de la Unitat de Seguretat Ciutadana s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, una casa propera al cementiri del poble, on un home s'ha atrinxerat amb una arma de foc i ha retingut a dues persones més.

Els agents han estat rebuts a trets i, immediatament, s'ha activat el Grup Especialitzat d'Intervenció i el servei de mediació. També han precintat l'entorn proper a la casa.

Quan han arribat els reforços, l'agressor també ha obert foc contra ells. Els agents han intentat negociar amb ell, tal com ha explicat Josep Pericas, cap de l'Àrea Bàsica Policial d'Osona, que ha assegurat que "no ha estat impossible".

Aleshores, la policia ha decidit actuar per alliberar les dues persones que hi havia retingudes a l'interior del domicili. És en aquest moment quan ha tingut lloc el tiroteig: l'home ha disparat contra els agents que, finalment, l'han abatut.

A conseqüència, cinc agents dels Mossos d'Esquadra han resultat ferits, tres dels quals greus -han estat traslladats a hospitals de Vic i Barcelona- i dos de lleus. També s'ha alliberat a una dona -la mare de l'agressor- i s'ha trobat el cos sense vida del germà.

La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que està sota secret de sumari. Pericas no ha volgut donar més detalls del succés ni de quina ha pogut ser la motivació dels fets, malgrat que hi ha diverses hipòtesis que s'estan investigant.

El SEM ha activat set unitats, l'helicòpter medicalitzat i l'equip de psicòlegs. El cap dels Mossos a Osona ha indicat que han activat el servei de psicòlegs tant per als mateixos agents com també per la mare dels dos homes morts.

Pels volts de les 12:30 hores, la comitiva judicial ha finalitzat l'aixecament dels dos cossos perquè se'n pugui fer l'autòpsia i la resta de diligències a practicar.

Els Mossos d`Esquadra treballant en el domicili de Calldetenes, on han mort dos morts i cinc agents han resultat ferits.

L.Casademont/ACN

L'Ajuntament de Vic ofereix suport institucional

Després de conèixer els fets que han tingut lloc a Calldetenes aquest dimarts, l'Ajuntament de Vic ha emès un comunicat per expressar "el més sentit condol i la plena solidaritat" amb el municipi veí.

El consistori ha traslladat el condol als familiars de les víctimes i a la població de Calldetenes i al consistori, "que han vist sacsejada la convivència local per un acte terrible i que també ha deixat consternada la població vigatana".

En el comunicat, l'Ajuntament de Vic també expressa el seu suport als agents de Mossos d'Esquadra que han resultat ferits i ofereix "col·laboració institucional" per "acompanyar i donar suport a la població veïna de Calldetenes".