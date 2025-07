Dos morts i cinc mossos ferits en un tiroteig a Calldetenes

Un home ha matat el seu germà amb una escopeta a Calldetenes. En concret, els fets han tingut lloc aquesta matinada en una casa a prop del cementiri del poble, on el presumpte autor dels fets s'ha atrinxerat amb l'arma de foc i ha retingut a dues persones més.

Quan els agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana han arribat al lloc dels fets, l'agressor ha disparat contra ells i, ràpidament, la policia catalana ha activat els serveis especialitzats de la GEI i de Mediació. Al mateix temps, han precintat l'entorn de la casa on estaven succeint els fets.

Fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat a Osona.com que l'home ha mantingut una actitud violenta i, davant del risc que corrien les dues persones que hi havia a l'interior del domicili on s'ha atrinxerat, els agents han iniciat les tasques per alliberar-les.

En aquest moment és quan ha tingut lloc un tiroteig: l'home ha disparat contra els agents, que han acabat abatent-lo. De l'interior de la casa s'ha alliberat a una dona i s'ha localitzat el cos sense vida d'un home, que seria el del germà.

A conseqüència del tiroteig, cinc agents dels Mossos d'Esquadra han resultat ferits, tres dels quals greus, traslladats a centres hospitalaris, i dos de lleus.

La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que segueix en curs.