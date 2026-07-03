Un incendi al Pla de l'Estany obliga a confinar la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga

Els Bombers han demanat el confinament de la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga per un altre incendi a les comarques gironines, en aquest cas entre els nuclis d’Espasens (Vilademuls) i Palol de Farga (Cornellà del Terri), al Pla de l’Estany. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població. L’avís del foc és de les 12.36 hores.
L’Ajuntament de Cornellà ha emès un comunicat demanant que ningú s’acosti a la zona per facilitar la feina dels serveis d’emergència. L’incendi també ha obligat a tallar la carretera GI-513 entre Cornellà del Terri i Vilademuls, en tots dos sentits de la circulació.
Els Bombers han desviat tres mitjans aeris i 17 terrestres. El foc avança per camps agrícoles i s’han mobilitzat tractors per llaurar el terreny i així evitar l’avançament de les flames, una actuació que permet crear franges de protecció i dificultar l'avanç del foc. Aquest incendi provoca que la capacitat de resposta al foc de la Bisbal d’Empordà estigui limitada.
L'altre gran incendi actiu a la Bisbal d'Empordà
En paral·lel, els Bombers de la Generalitat treballen amb un ampli dispositiu per intentar apagar un incendi declarat aquest divendres al matí a la Bisbal de l'Empordà i que ha obligat a demanar el confinament de diversos barris i municipis propers a la zona de Sant Pol. El cos d'emergències hi treballa amb 64 dotacions, deu de les quals aèries, per apagar el foc atiat per la tramuntana que afecta la zona i que ha originat focus secundaris. La columna de fum és visible tant des de la costa com des de punts del Pirineu. Per ara estan afectades unes 250 hectàrees.
A causa dels dos incendis forestals actius a la Bisbal d'Empordà i Vilavenut es demana que es posposin els desplaçaments a aquestes zones des de l'Àrea Metropolitana, per evitar dificultar les tasques d'extinció.