Què sabem i què no de l'incendi que crema sense control a l'Empordà

Els Bombers de la Generalitat treballen amb un ampli dispositiu per intentar extingir un incendi que crema sense control declarat aquest divendres al matí a la Bisbal de l'Empordà. El foc, atiat per la tramuntana, ha obligat a confinar diversos barris i municipis propers a la zona de Sant Pol i, provisionalment, ja ha cremat 250 hectàrees.
On s’ha originat l’incendi?
El foc s'ha originat a la Bisbal d'Empordà durant el matí. Els Bombers han rebut l'avís de l'incendi a les 9.17 hores i, en un primer moment, una quinzena de dotacions s'han desplaçat cap a la zona, però el dispositiu s'ha anat ampliant fins a les 64 dotacions que hi estan treballant. Com a conseqüències del foc, la carretera GI-660 està totalment tallada entre Calonge i la Bisbal d'Empordà, concretament, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), està totalment tallada entre els punts quilomètrics 1 i 12, en el tram comprès entre Calonge i la Bisbal d'Empordà. Per la seva banda, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat).
Quins municipis estan confinats?
Protecció Civil ha enviat els primers missatges d'alerta des de les 10.30 hores del matí, a diversos nuclis de població propers a Sant Pol, entre els quals hi ha el mateix Sant Pol, els barris de Monells i Sant Sadurní de l'Heura i la urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d’Aro. A les 14 hores, l'alerta ha confiant set municipis:
- Calonge i Sant Antoni
- Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró
- Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
- Forallac
- La Bisbal d'Empordà
- Llagostera
- Santa Cristina d'Aro
El confinament afecta també una casa de colònies del barri de Sant Pol amb 150 infants. Imma Solé, subdirectora de Protecció Civil, ha especificat en una entrevista a 3CatInfo que els nens "estan bé", així com la resta de població, però que caldrà que continuïn confinats fins que sigui segur sortir.
Quins efectius s’han desplegat per combatre les flames?
Tot i que en un primer moment s'hi ha desplaçat una quinzena de dotacions, els Bombers han acabat desplegant un ampli dispositiu de fins a 64 dotacions, 53 de les quals terrestres i 11 aèries. Els mitjans aeris efectuen descàrregues d'aigua sobre els focus secundaris i sobre els flancs de l'incendi principal, mentre les dotacions terrestres treballen en les tasques d'extinció, d'ancoratge i de consolidació del perímetre.
Quin ha estat l’origen de les flames?
Un dels punts clau que encara es desconeix és l'origen de l'incendi. Els Bombers, però treballen amb la hipòtesi que una de les possibles causes d'aquest foc hauria pogut ser un treball mecànic en una carretera.
Quan es podrà controlar?
Tot i el fort dispositiu desplegat, el Bombers reconeixen que l'incendi està "fora de capacitat d'extinció" perquè no poden fer accions directes per extingir-lo. El foc, atiat per la tramuntana, ha originat focus secundaris i una columna de fum que és visible tant des de la costa com des de punts del Pirineu. El cap d'operacions de la regió de Girona ha reconegut que l'incendi ha entrat a les Gavarres "absolutament" i que crema "en ascendent", ajudat per la temperatura i el vent. Ha afegit que l'incendi "caminarà molta estona" i que l'objectiu és escanyar-lo "i fer-lo el més prim possible", especialment per a quan hi hagi el canvi de vent, quan podria girar cap a Cruïlles.