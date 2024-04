A judici l'acusat de calar foc a casa amb els pares dins a Sant Antoni de Calonge

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous l'acusat de calar foc a casa amb els pares dins de Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà) el 15 de maig del 2022. La fiscalia demana 7 anys de presó i multa de 900 euros per un delicte d'incendi amb risc per a la vida i lesions lleus. L'escrit d'acusació recull que cap a la una de la tarda, i abans de provocar el foc, el processat va agredir el pare agafant-lo "amb força" pel coll. Més tard, cap a les nou del vespre, va provocar tres focus d'incendi al seu domicili quan els pares, que vivien al pis de dalt, eren a casa. Al judici, el processat ha admès els fets, ha dit que se li'n va "anar el cap" però diu que no tenia intenció de fer mal a ningú. La defensa accepta 6 mesos de presó per danys.

Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós el mateix dia dels fets i, des d'aleshores, està en presó preventiva. Al judici, l'acusat ha reconegut que va provocar l'incendi, però assegura que "en cap moment" ho va fer plantejant-se que podia posar "en risc" els seus pares.

El processat vivia a la primera planta d'un habitatge de Sant Antoni de Calonge i els seus pares, que aleshores tenien 80 i 82 anys, vivien a la planta de dalt. L'escrit d'acusació de la fiscalia recull que cap a la una del 15 de maig del 2022, l'acusat va tenir un primer enfrontament amb el seu pare, durant el qual "li va propinar un cop de puny a la cara" i el va agafar "amb força" pel coll.

El pare ha relatat que no era el primer cop que el fill l'agredia: "Sempre era el mateix. Demanava diners i, si no li'n donàvem, es posava violent". Per això, després de rebre l'atac, va decidir anar primer al metge i després a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a denunciar-lo. Allà, va demanar als agents que l'acompanyessin fins a casa seva perquè estava espantat.

Quan les dues patrulles van arribar al domicili, una va acompanyar el pare al pis de dalt, també per prendre declaració a la dona que era al llit i tenia problemes de mobilitat. L'altre binomi va trucar a la porta del fill. D'entrada, no van obtenir resposta. Segons ha dit un dels agents, des de fora va veure que hi havia foc dins el pis. Per això, va alertar els Bombers i va avisar als policies que estaven amb els pares perquè desallotgessin l'immoble. Ho van fer baixant per l'escala.

Poca estona després, el fill va obrir la porta del domicili. Duia una motxilla i, segons han dit els agents, va dir alguna cosa a semblant a "que els bombin, jo me'n vaig d'aquí". Els Mossos el van arrestar.

Els Bombers apaguen el foc

Els Bombers van enviar dues dotacions a l'incendi. Segons han relatat al judici, quan van arribar a l'immoble no hi havia fum a l'exterior i van poder sufocar el foc, que cremava en tres punts diferents. Els Bombers, però, no han pogut precisar si, sense la seva intervenció, les flames haurien anat a més afectant més parts de l'edifici. A la sala de vistes han relatat que hi ha incendis en domicilis que s'autoextingeixen si està tot tancat i d'altres, en canvi, que es propaguen: "Poden passar les dues coses".

L'acusat, que només ha respost a les preguntes de la defensa, ha relatat que tenia "mala relació" amb el pare perquè no li agradava com tractava a la seva mare. També ha arribat a dir que creu que el seu progenitor li té "mania persecutòria" i "molta gelosia".

Segons el seu relat, després de l'enfrontament al matí, i quan va veure els Mossos a la porta, va tenir un "arravatament" perquè es va sentir "impotent" perquè el pare l'hagués denunciat i va decidir agafar un encenedor i calar foc a dos cobrellits i a unes cortines: "Se me'n va anar el cap". Afirma que no va fer servir cap accelerant per fer córrer més de pressa el foc.

La fiscalia l'acusa d'un delicte d'incendi amb risc per a la vida i lesions lleus. La defensa, encapçalada pel lletrat Benet Salellas, considera que, en tot cas, seria un delicte de danys amb incendi i acceptaria sis mesos de presó. El lletrat també exposa que, segons les pericials, el processat té un trastorn ansiós depressiu i un trastorn antisocial que hauria reduït les seves capacitats de control dels impulsos. El judici ha quedat vist per a sentència.