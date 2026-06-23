23 de juny de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

ARA MATEIX

Successos

Mor el conductor d'un camió en un accident a l'AP-7 a Riudellots

  • Imatge de les retencions a causa de l'accident mortal d'un conductor d'un camió -

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de juny de 2026 a les 18:40

Nova víctima mortal a les carreteres catalanes. El Servei Català de Trànsit informa que aquesta tarda s’ha registrat un accident mortal al punt quilomètric 72 de l’AP-7 a Riudellots de la Selva (Selva) en sentit França. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident a les cinc de la tarda i han posat en marxa una investigació per esclarir els fets. L'accident s'ha produït a causa de l'encalç de dos camions, el qual ha derivat amb la mort d'un dels conductors. 

Arran del sinistre, s’han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Amb la víctima mortal d'aquest dimarts a la tarda ja són 63 les persones que han perdut la vida a la carretera durant els sis primers mesos de l'any. A causa de l'accident s'han produït nou quilòmetres de retencions en aquest via, que ha quedat tallada en sentit nord.

Escull Girona com la teva font preferida de Google

Et pot interessar