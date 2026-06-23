Mor el conductor d'un camió en un accident a l'AP-7 a Riudellots

Nova víctima mortal a les carreteres catalanes. El Servei Català de Trànsit informa que aquesta tarda s’ha registrat un accident mortal al punt quilomètric 72 de l’AP-7 a Riudellots de la Selva (Selva) en sentit França. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident a les cinc de la tarda i han posat en marxa una investigació per esclarir els fets. L'accident s'ha produït a causa de l'encalç de dos camions, el qual ha derivat amb la mort d'un dels conductors. \r\n\r\nArran del sinistre, s’han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Amb la víctima mortal d'aquest dimarts a la tarda ja són 63 les persones que han perdut la vida a la carretera durant els sis primers mesos de l'any. A causa de l'accident s'han produït nou quilòmetres de retencions en aquest via, que ha quedat tallada en sentit nord.\r\n\r\n\r\nℹ Possibles vies alternatives:\r\n\r\n▶ C-32 nord / A-2\r\n▶ C-35 / A-2\r\n\r\n⚫ AP-7 tallada a Riudellots de la Selva en sentit nord per #accident\r\n\r\n⛔ Desviament obligatori a Maçanet de la Selva en sentit nord cap a C-35/A-2; hi ha 9 km de retencions en el desviament#SCT pic.twitter.com/EghvbUSlqJ\r\n— Trànsit (@transit) June 23, 2026\r\n