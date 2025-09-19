Mor la conductora d'un camió en un accident a l’AP-7 a Borrassà

La conductora d'un camió ha mort aquest divendres a la tarda a l’AP-7 a Borrassà (Alt Empordà) en xocar amb un altre camió. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 17.31 h per l'accident que s'havia produït al punt quilomètric 28,9 d'aquesta autopista. Per causes que encara s'estan investigant, els dos vehicles han col·lidit i, a conseqüència del xoc, ha mort la dona que conduïa un dels dos vehicles pesants, de matrícula romanesa.\r\n \r\nArran del sinistre, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). D'altra banda, pel que fa a l’afectació viària, s’ha tallat l’AP-7 en sentit nord i es registren uns sis quilòmetres de retencions.\r\n