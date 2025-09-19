19 de setembre de 2025

Successos

Mor la conductora d'un camió en un accident a l’AP-7 a Borrassà

S'estan investigant les causes per les quals han col·lidit els dos camions

Publicat el 19 de setembre de 2025 a les 19:10
Actualitzat el 19 de setembre de 2025 a les 19:12

La conductora d'un camió ha mort aquest divendres a la tarda a l’AP-7 a Borrassà (Alt Empordà) en xocar amb un altre camió. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 17.31 h per l'accident que s'havia produït al punt quilomètric 28,9 d'aquesta autopista. Per causes que encara s'estan investigant, els dos vehicles han col·lidit i, a conseqüència del xoc, ha mort la dona que conduïa un dels dos vehicles pesants, de matrícula romanesa.
 
Arran del sinistre, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). D'altra banda, pel que fa a l’afectació viària, s’ha tallat l’AP-7 en sentit nord i es registren uns sis quilòmetres de retencions.

