Detenen a Girona el líder d'un clan de la camorra italiana condemnat a més de 30 anys de presó

La Policia Nacional ha detingut a Girona un fugitiu italià, líder d'un clan de la camorra, condemnat a més de 30 anys de presó. Li constaven tres ordres de detenció europees pels delictes de tràfic de cocaïna, haixix i marihuana a gran escala a Nàpols i pertinença a organització criminal. La investigació va començar el mes de febrer d'aquest mateix any, quan la policia va saber que les autoritats italianes buscaven un dels líders del clan Orlando, que havia fugit el 6 d'agost del 2024, i que podria estar a Espanya.
Per passar desapercebut, l'home prenia diferents mesures de seguretat. Per exemple, utilitzava diversos mòbils amb línies telefòniques de Lituània i Regne Unit, documentació falsa per a ell i la seva parella i el lloguer d'habitatges turístics a diferents zones de Barcelona i Girona, on només passava uns dies i després canviava de lloc de residència.
Durant la investigació es va confirmar que tenia una xarxa de contactes desplegats a Barcelona, i familiars i amics s'encarregaven de mantenir la logística de transport i distribució tant de la droga com de vehicles i domicilis. La policia va desplegar diversos dispositius de vigilància.
Després de vuit mesos d'investigació, els agents van localitzar un habitatge en una tranquil·la zona residencial de la demarcació de Girona. La policia va observar com tres persones -dos homes i una dona- abandonaven per primer cop el domicili i pujaven a un vehicle que conduïa per un home. Els van seguir discretament i els van interceptar. Un dels homes era el fugitiu i va ser detingut.