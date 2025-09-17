Enxampen un camioner a l'àrea del Gironès de l'AP-7 que portava 350 quilos de cocaïna i haixix

Els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner que portava 350 quilos de cocaïna i haixix entre la càrrega. La policia estava fent un control rutinari quan va aturar el transportista a l'àrea de servei del Gironès de l'AP-7, que es troba al terme municipal d'Aiguaviva. Quan li van revisar la documentació, ja el van denunciar per irregularitats amb el tacògraf i per no anotar els temps de conducció. La sorpresa, però, se la van endur quan van obrir el remolc del camió i hi van trobar diverses capses de cartó que no estaven fixades en palets, en les quals van descobrir que s'amagava una gran quantitat de droga. Els agents el van arrestar per un delicte contra la salut pública.
Els fets van tenir lloc el passat 9 de setembre en un control rutinari de transports a l'àrea de servei del Gironès. Els policies van situar-se a la banda de l'àrea que dona en sentit nord de l'AP-7 i, des d'allà, anaven controlant els transportistes que hi feien parada. Eren les nou de la nit quan va entrar un camió amb matrícula estrangera, conduït per un transportista -estranger- de 52 anys. D'entrada, van comprovar que l'home no havia inserit la targeta corresponent al tacògraf, tampoc portava el full de consignació on havia d'anotar el començament de la jornada i no havia registrat manualment els desplaçaments que feia diàriament. Per això, van denunciar-lo.
Quan els mossos van obrir el semiremolc per inspeccionar la càrrega, a dins van detectar diverses capses de cartó, que no estaven fixades en cap dels palets que hi havia dins la caixa. En obrir-les, van veure que contenien una gran quantitat de droga. En concret, més de 50 quilos de cocaïna i 300 més d'haixix.
Per això, els policies van activar la unitat canina i, després de comissar els estupefaents, van detenir el camioner, que fins aleshores no tenia antecedents, per un delicte contra la salut pública.