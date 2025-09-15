Girona penja un retrat de Felip VI a l'Ajuntament fet amb un mosaic de fotos de l'1-O

L'Ajuntament de Girona ha penjat un retrat del rei Felip VI a la sala de plens fet amb un mosaic de fotografies de l'1-O. "Acatem passant a l'atac", ha subratllat l'alcalde, Lluc Salellas, en referència a la sentència que els obligava a posar-hi la imatge del monarca arran del contenciós interposat per Vox.
Salellas ha assegurat que, tot i la "imposició" que els ha vingut per part de "l'extrema dreta i la justícia espanyola", han optat per aquesta fórmula imaginativa per reivindicar el referèndum del 2017, la "voluntat d'independència", que Girona és una ciutat "republicana" i per mostrar el seu rebuig "a la monarquia borbònica". En paral·lel, el consistori ha dedicat l'espai que dona accés al saló de plens a les regidores republicanes.
La sentència que els obliga
Feia més de deu anys que la foto del rei no era a la sala de plens de l'Ajuntament de Girona perquè l'aleshores alcalde Carles Puigdemont va retirar el retrat de l'emèrit Joan Carles I quan va abdicar, a mitjans de juny del 2014, i no els va substituir pels de Felip VI.
A principis d'aquest mandat, el regidor de Vox Francisco Javier Domínguez va demanar a l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) que el retrat del Borbó es tornés a penjar a la sala. Domínguez va acabar portant l'afer davant el contenciós i a finals d'aquest abril el jutjat li va donar la raó.
La sentència, emesa pel contenciós número 2 de Girona, obligava l'ajuntament a posar "l'efígie o el retrat" de Felip VI en un lloc "preferent" del saló de plens. I no només això, perquè el jutjat també va resoldre que a dins del consistori també hi havia d'haver la bandera d'Espanya.
El jutjat donava un termini de dos mesos a l'Ajuntament de Girona per complir la resolució, que expiraven aquest dilluns 15 de setembre. Hores abans del ple, a la plaça del Vi, hi ha aparegut una pancarta amb la imatge de Felip VI penjada cap per avall d'una de les balconades, que han posat els col·lectius antimonàrquics.
"Acatem passant a l'atac"
Penjant aquest retrat del Borbó, l'alcalde de Girona ha subratllat que acaten la sentència "passant a l'atac". "El millor era prendre la iniciativa; i en aquest cas, hem optat per posar el retrat del rei a la nostra manera, reivindicant l'1 d'octubre", ha afirmat.
Per últim, l'alcalde també ha explicat que l'ajuntament ha complert amb el segon dels punts que també recollia la sentència; en aquest cas, el que fa referència a la bandera espanyola. Lluc Salellas ha explicat que la 'rojigualda' s'ha posat en un "lloc noble" del consistori. Però aquí, no ha anat més enllà i no ha desvetllat on s'ha col·locat.
A més de posar el retrat de Felip VI a la sala de plens, el consistori també ha dedicat l'espai que hi dona accés a les regidores de la II República. Ho ha fet posant-hi diverses fotografies d'elles amb una petita explicació a sota. En aquest cas, Salellas ha dit que l'objectiu d'aquesta acció també és "reivindicar la llibertat" en contraposició a "la imposició" d'haver de penjar la foto del monarca espanyol al saló de plens.