Entra en funcionament la zona de baixes emissions a Girona, però amb restriccions toves

Des d'aquest dilluns 15 de setembre, la zona de baixes emissions (ZBE) ha entrat en vigor a la ciutat de Girona. Les restriccions, però, de moment són relativament toves, i afecten els vehicles que no disposen d'etiqueta ambiental i els que són de fora de la ciutat. Els vehicles que no estan inclosos en alguna de les exempcions sí que podran circular 24 dies a l'any per dins el perímetre concret, que s'estén des de la Devesa a Emili Grahit, i des del carrer del Carme i el Barri Vell fins a la frontissa del Güell.
El regidor de Mobilitat, Isaac Sanchez, explica que la ciutat "no té problemes greus d'emissions contaminants", cosa que ha afavorit que les restriccions siguin més laxes. L'objectiu de la ZBE és conscienciar la població i renovar els vehicles més vells. Es preveu que en el primer any de vigència les emissions de CO₂ es redueixin en un 6,9%.
Els cartells informatius i les vint càmeres repartides en tretze punts del perímetre concret, han fet oficial la posada en marxa de la ZBE que dona compliment a la normativa europea que obliga les ciutats de més de 50.000 habitants a tenir-ne. A Girona, la zona abraça bona part del centre, de l'Eixample i del barri de la Devesa. De fet, ressegueix el parc fins a la frontissa del Güell, des d'aquí arriba fins al passeig d'Olot i Emili Grahit, i a partir del carrer del Carme torna a anar trobar la Devesa englobant tot el Barri Vell.
En tot aquest àmbit, les restriccions s'aplicaran de dilluns a divendres entre les set del matí i les vuit del vespre. Hi podran circular tots els vehicles que tinguin distintiu (B, C, ECO i 0), estiguin domiciliats o no. Fora d'aquest horari, no hi haurà limitacions per circular dins la ZBE. El regidor ha subratllat, però, que els vehicles que tinguin etiqueta ambiental no és necessari que portin el distintiu enganxat al parabrisa, ja que les càmeres de control capten les matrícules dels vehicles i la informació del sistema permet saber si poden circular-hi o no.
Tot i això, sí que es permetrà circular dins el perímetre els vehicles sense etiqueta ambiental que estiguin domiciliats a Girona abans de finals de desembre del 2024, i els qui s'hagin acollit a alguna de les exempcions. En aquest últim cas, això sí, s'ha de sol·licitar una autorització per registre. Entre d'altres, les exempcions fan referència a motius laborals o bé a vehicles d'emergència, mèdics i de seguretat.
En paral·lel, aquells cotxes que no tinguin etiqueta ambiental i siguin de fora la ciutat podran circular un màxim de 24 dies per any dins la zona de baixes emissions. En aquests casos, ha precisat Isaac Sanchez, dins un mateix dia podran entrar-ne i sortir-ne diverses vegades si així ho necessiten.
Un 6,9% menys d'emissions
L'Ajuntament de Girona calcula que les restriccions afectaran un 5% dels vehicles que fins ara circulaven per tot el perímetre que engloba la ZBE. Això, descomptant també aquells que s'han acollit a alguna de les exempcions. Fins ara, segons ha precisat Sanchez, el consistori ha rebut unes 200 peticions.
El regidor de Mobilitat ha explicat que el fet que la ciutat no tingui "problemes greus d'emissions contaminants" -de fet, el llindar fixat per l'OMS tan sols se supera en alguns moments a la ronda Ferran Puig- ha permès que la ZBE s'engegui amb restriccions toves. Però Isaac Sanchez també ha subratllat que això no impedeix que la ZBE contribuirà a reduir les emissions de CO₂ i, de retruc, també conscienciarà la ciutadania sobre la necessitat d'apostar per vehicles menys contaminants.
De fet, segons recull el projecte de la ZBE, es preveu que després del primer any de vigència les emissions de CO₂ es redueixin en un 6,9%, passant de les 71.000 tones/any a les 66.000. I que en l'horitzó 2030, també tenint en compte que circularan més vehicles ECO i 0, aquest percentatge arribi a ser de fins al 32,8% (situant-se en 48.242,27 tones/any).
Multes de 200 euros
Pel que fa a les sancions que s'aplicaran a aquells vehicles que incompleixin la restricció, Isaac Sanchez ha precisat que les multes seran de 200 euros (a les quals s'aplicarà un descompte del 50% si es paguen dins els primers quinze dies). El regidor també ha explicat que els propietaris de vehicles sense etiqueta i que són de fora la ciutat no cal que demanin autorització per entrar un màxim de 24 cops l'any dins la ZBE. I que el mateix sistema, si així ho volen, també els permetrà consultar quantes vegades hi han entrat.
Per últim, Isaac Sanchez ha recordat que tots aquells propietaris de vehicles afectats per les restriccions poden deixar el cotxe als aparcaments situats fora l'àmbit de la ZBE i desplaçar-se cap al centre a peu, en bicicleta o bé en transport públic. De fet, l'ajuntament també preveu habilitar més aparcaments dissuasius a la ciutat; entre d'altres, al Mas Gri o a Domeny.