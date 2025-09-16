La prova Es-Alert a les comarques gironines rep més de 15.000 respostes a les enquestes

Protecció Civil ha fet aquest dimecres al matí la prova Es-Alert a les comarques gironines i centrals que ha donat 15.000 respostes a les enquestes que s'han fet per valorar la prova. Des de Protecció Civil expliquen que la prova ha sigut "satisfactòria" i que no hi ha hagut problemes destacats en l'enviament de l'avís, si bé reconeixen que "cal millorar algunes coses", com ara la recuperació del missatge, un cop la persona ha aturat l'alerta al dispositiu. El subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha reconegut que han detectat alguns punts on no ha arribat l'alerta, un fet que estudiaran amb les companyies de telefonia. També ha demanat als ciutadans que no hagin respost l'enquesta que ho facin, ja que "aquestes proves ajuden a crear una cultura preventiva".
La prova ha començat puntual a les deu del matí, quan han començat a sonar telèfons mòbils i rellotges intel·ligents dels catalans que viuen als pobles de les comarques gironines i centrals. Delgado assenyala que el fet de no haver rebut l'alerta en alguns punts de la demarcació pot respondre a un tema de configuració del mòbil o altres qüestions que s'han d'analitzar. "En principi veiem una homogeneïtat en les respostes a escala d'operadora i de territori", ha remarcat.
Pel que fa a les més de 15.000 respostes que s'han rebut a les enquestes en mitja hora, prop d'un 10% reconeixia que no havia tingut temps de llegir el missatge. En aquest sentit, del subdirector de Protecció Civil ha demanat a la ciutadania que, en casos d'emergència real, és important poder recuperar aquell text perquè "porta informació rellevant". Tot i això, bona part dels qui han respost l'enquesta han admès que no sabien com fer-ho per recuperar-lo. Per tant, aquest és un aspecte "que cal millorar" per poder ser "el més efectiu possible". Malgrat que en cas d'emergència real segurament hi haurà ciutadans al voltant que podran explicar la problemàtica perquè sí que hauran llegit el missatge, apunten que també s'ha de poder entendre "si estem sols".
És "important" respondre l'enquesta
Delgado ha demanat a la ciutadania que "cal respondre l'enquesta", ja que els permet millorar aquells aspectes que no acaben de funcionar i treballar conjuntament amb les operadores. "Volem animar tothom que, pel motiu que sigui, no hagi rebut aquesta alerta al telèfon mòbil, que ens ho reporti a través de l'enquesta que està disponible a la pàgina web i, si no, que ens ho faci arribar a través del registre de consultes de la web de la Generalitat, perquè nosaltres el que fem és analitzar en cada cas", ha assenyalat.
Des de Protecció Civil remarquen que aquestes proves, a més de permetre millorar el sistema, també ajuden a crear "una cultura preventiva". "Una cultura de risc entre la ciutadania, a acostumar-nos que hi ha aquest sistema, que som una societat que vivim amb els riscos i que hem de saber com actuar", ha reblat.
Per la seva banda, el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, ha destacat que estan "satisfets" de com ha anat la prova al conjunt de les comarques gironines i centrals, però ha coincidit amb Delgado que cal avaluar els aspectes que han fallat.