Protecció Civil provarà les alertes d'emergència als mòbils de Girona i la Catalunya central el dimarts 16

Protecció Civil enviarà una prova Es-Alert el pròxim 16 de setembre a les 10 del matí a les comarques gironines i centrals. En la presentació que s'ha fet a la seu de la delegació territorial del Govern a Girona, s'ha demanat "màxima col·laboració" als veïns perquè es pugui avaluar correctament l'efectivitat de la prova. L'avís el rebran totes les persones que en aquells moments estiguin en alguna de les dues demarcacions.
La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha explicat que l'objectiu és que el sistema funcioni com el de les trucades al 112, que permet comunicar-se amb Emergències sempre que hi hagi cobertura per part d'algun operador, encara que no sigui el que el de la persona que vol comunicar la incidència.
L'enviament del missatge de prova es farà des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), amb el següent text: “PROVA D’ALERTA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. No truquis al 112, és una PROVA. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te. És una prova”. Aquest missatge arribarà en català, castellà i anglès.
Solé ha explicat que la prova servirà per saber si l'eina funciona correctament o no. "La voluntat de l’eina és comprovar que la gent sap què ha de fer quan hi ha una emergència", ha explicat. En aquest sentit, la subdirectora de Protecció Civil, Marta Cassany, ha recordat que ja s'ha fet servir en diverses ocasions pels incendis a l'estiu, en inundacions i en cas de risc químic.
La mateixa directora ha assenyalat "la importància" de continuar fent simulacres, ja que permet, d'una banda, corregir els errors, però també perquè la població "conegui el sistema ES-ALERT". Cassany ha destacat la importància d'autoprotegir-se, i per això, diu que "cal assegurar-se que funcioni". També ha demanat que la població segueixi les passes que es marquen com la lectura del missatge i que no s’apagui de seguida el mòbil. Finalment, ha assenyalat que és imprescindible que la ciutadania respongui l'enquesta que els arribarà un cop passada la prova
Per la seva banda, el delegat del Govern, Xavier Guitart, ha explicat que "cal estar preparats" i per això s’ha desenvolupat l'Es-Alert. El delegat també ha demanat "la màxima complicitat a tots els ciutadans" per tal que sigui "el més real possible". Guitart també ha agraït “la gran feina” que fan els treballadors de Protecció Civil.
Col·laboració durant i després
Des de Protecció Civil han demanat la col·laboració dels ciutadans durant la prova, tenint en compte l'alerta com si fos una situació real, però també posteriorment. La directora ha posat èmfasi en el fet que, un cop acabi l'alerta, tothom respongui l'enquesta que els arribarà al telèfon, un cop feta l'alerta. "Per a nosaltres és important saber si hi ha hagut problemes i amb quina companyia per seguir millorant", ha explicat.
Quines comarques afecta?
Concretament, el missatge de prova s'enviarà, pel que fa a Girona, a l'Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i Selva. D'altra banda, pel que fa a la Catalunya central, també el rebran al Bages, Berguedà, Osona, Solsonès i part de l’Anoia (Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana).