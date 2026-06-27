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Un incendi a Girona obliga a tallar la circulació de trens de l'R11 fins a Maçanet-Massanes

Successos

  • Un tren de l'R11.

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Publicat el 27 de juny de 2026 a les 16:45
Actualitzat el 27 de juny de 2026 a les 16:47

Un incendi en sis vehicles al carrer Oviedo de Girona, a tocar de les vies, ha obligat a interrompre la circulació de trens de l’R11 entre aquesta ciutat i Maçanet-Massanes. Els Bombers han rebut l’avís cap a un quart de quatre de la tarda i dus dotacions hi estan treballant.

No hi ha ferits, però el foc ha afectat sis vehicles, quatre dels quals han cremat, així com vegetació urbana. La circulació de trens s’ha interromput per la proximitat del foc a les vies i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat una prealerta del pla Ferrocat.

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