Un incendi a Girona obliga a tallar la circulació de trens de l'R11 fins a Maçanet-Massanes

Un incendi en sis vehicles al carrer Oviedo de Girona, a tocar de les vies, ha obligat a interrompre la circulació de trens de l’R11 entre aquesta ciutat i Maçanet-Massanes. Els Bombers han rebut l’avís cap a un quart de quatre de la tarda i dus dotacions hi estan treballant.\r\n\r\nNo hi ha ferits, però el foc ha afectat sis vehicles, quatre dels quals han cremat, així com vegetació urbana. La circulació de trens s’ha interromput per la proximitat del foc a les vies i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat una prealerta del pla Ferrocat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nCrema completament un autobús sota les vies del tren al centre de Girona\r\n\r\n