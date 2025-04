Dos detinguts per intentar sostreure una bossa de mà en un aparcament de Granollers

Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Granollers han detingut, el passat 11 d’abril, dos homes de 26 i 32 anys, com a presumptes autors d’un delicte de furt, una temptativa de furt i un delicte de resistència i desobediència als agents de l’autoritat.

El passat 11 d’abril, pels volts de la una del migdia, mossos de paisà feien tasques de prevenció de furts i robatoris en un aparcament d’un supermercat de Granollers, quan van veure tres homes a l’interior d’un vehicle que observaven atentament a una dona que carregava la compra en el seu cotxe. Davant d’aquesta actitud els agents van decidir observar els moviments d’aquests homes, per tal d’esbrinar si tenien intencions de cometre algun furt o robatori.

Tot seguit, el vehicle dels sospitosos es va col·locar al costat del vehicle de la dona i dos dels ocupants van començar a fer-li senyals per distreure-la. Mentrestant, el tercer ocupant va baixar del cotxe discretament i va obrir la porta del darrere del vehicle de la víctima per sostreure-li la bossa de mà. Just en aquell moment, els tres homes es van adonar de la presència policial i van intentar fugir.

Els agents van interceptar l’home que havia baixat del vehicle, però els altres dos van fugir ràpidament amb el seu cotxe. Els mossos els van seguir i els van fer senyals perquè s’aturessin, però ells van continuar circulant a gran velocitat i posant en perill la resta d’usuaris de la via.

Finalment, el vehicle dels autors es va aturar i els mossos van poder interceptar un dels dos fugitius. Tot seguit van escorcollar el vehicle i van localitzar objectes per cometre robatoris i un telèfon mòbil sostret que s’havia robat hores abans en un aparcament d’un establiment de Blanes.

Davant d’aquests fets, els mossos van detenir els dos homes interceptats com a presumptes autors d’un delicte de furt, una temptativa de furt i delicte de resistència i desobediència als agents de l’autoritat.

La investigació continua oberta per tal de localitzar el tercer implicat. Els detinguts van passar l’endemà davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Granollers.