El temps del dijous 27 d'agost: núvols, plugim i avís per vent a 5 comarques

El temps del dijous 27 d'agost estarà marcat per les nuvolades i el vent, que bufarà amb una intensitat especial a quatre comarques del nord del país. Durant el matí els núvols tindran especial consistència a la zona del Camp de Tarragona i al litoral del país. També arribarà algun ruixat puntual a la tarda, a l'Alta Ribagorça, però la grisor, segons preveu el Servei Meteorològic de Catalunya, no descarregarà amb força i s'acumularan "quantitats de precipitació inapreciables".
Si bé és cert que fins al migdia dominarà l'ambient assolellat a les comarques de l'interior, amb intervals de núvols baixos extensos al litoral i prelitoral, després de les 12 hores arribaran bandes de núvols alts i mitjans, i algunes nuvolades de base elevada que s'aniran estenent. El cel, per tant, arribarà al final del dia entre mig i molt ennuvolat a gairebé tots els indrets del país.
A mitja tarda no es descarten ruixats febles o moderats, en alguns punts, que circularan de sud-est a nord-oest. Segons la previsió, la pluja serà més probable a la meitat nord del litoral. La precipitació anirà acompanyada de fang, des de mitja tarda i durant la nit, podran arribar alguns ruixats al Pirineu occidental, acompanyats de tempesta. La visibilitat serà bona en general, tot i que fins a mig matí podrà ser regular en alguns punts del litoral i el prelitoral per la presència de boirines.
Les temperatures mínimes es mantindran similars en general, tot i que pujaran en alguns punts del litoral i el prelitoral, especialment a l’Empordà. Les màximes poden patir un ascens moderat, que al litoral serà més lleu. Pel que fa al vent, a primera i última hora del dia serà fluix i variable. Durant la tarda es poden registrar cops forts a la Costa Brava, al prelitoral sud i a les zones elevades, especialment del prelitoral i del Pirineu.
Avís per vent a quatre comarques
El Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per vent moderat a quatre comarques entre les 12 i les 18 hores. Serà de component sud i arribarà a una ratxa màxima de menys de 90 quilòmetres per hora (25 m/s). El llindar d'avís és possible que s'assoleixi a les cotes altes i el baròmetre de perill, segons han especificat, serà d'u sobre sis.
- Vall d'Aran
- Pallars Sobirà
- Alta Ribagorça
- Ripollès
- Cerdanya