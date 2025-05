El Regne Unit retornarà Chagos a Maurici, però les illes continuaran tenint base militar

El Regne Unit ha tancat aquest dijous un acord amb les illes Maurici per retornar-li l’arxipèlag de Chagos, un territori pendent de descolonitzar. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha anunciat aquesta tarda el pacte, que preveu llogar una de les illes, Diego Garcia, per 101 milions de lliures a l’any i així poder mantenir-hi la base militar que també utilitza els EUA. Londres ha acabat accedint a retornar Chagos per la pressió del Tribunal Internacional de Justícia, que el 2019 va declarar il·legal la separació d’aquest territori de Maurici, una colònia britànica fins al 1968. El Regne Unit va expulsar els habitants de Chagos de les seves illes i va permetre als EUA utilitzar Diego Garcia com a base militar a l’oceà Índic.

“Els tribunals ja han pres decisions que soscaven la nostra posició. I si Maurici ens tornés a portar als tribunals, cosa que sens dubte haurien fet, no tindríem una perspectiva realista d'èxit i probablement ens enfrontaríem a ordres de mesures provisionals en qüestió de setmanes”, ha reconegut Starmer. Tot i així, ha defensat que Chagos és una localització de “vital” importància per als interessos britànics a la regió i per poder fer un “desplegament ràpid” de les seves forces a “tot l'Orient Mitjà, l'Àfrica Oriental i el Sud d'Àsia”.