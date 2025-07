Coca-Cola fa cas a Trump i revela els canvis de la recepta

Donald Trump és tant poderós com imprevisible, i ara ha aconseguit el que volia. Tal com va anunciar a través de la xarxa Truth Social fa una setmana, havia convençut els directius de Coca-Cola per fer un canvi en la beguda. L'objectiu del mandatari era endolcir la beguda, i per això volia un canvi: treure el xarop de blat i posar-hi sucre de canya. En aquell aleshores l'únic que s'havia pronunciat era Trump, i després de tantes amenaces del president estatunidenc, no se sap que és del tot cert i que no, però ara ja s'ha pronunciat la famosa marca vermella de cola i es confirma la petició.

Coc-Cola ha anunciat aquest dimarts que planeja llançar a la tardor una oferta de refrescos elaborada amb sucre de canya als EUA. Tot i això, ha precisat que no renunciarà al xarop de blat de moro d'alt nivell de fructosa com a ingredient principal per endolcir la seva icònica beguda, sinó que afegirà un nou producte al mercat.

Una decisió que formava part de l'"agenda"

"La companyia planeja llançar aquesta tardor als Estats Units una oferta elaborada amb sucre de canya nord-americana per ampliar la seva gamma de productes Coca-Cola", ha anunciat, assenyalant que la decisió forma part "de la seva agenda d'innovació contínua". La multinacional d'Atlanta confirma així un canvi a la recepta als EUA una setmana després de l'anunci del president Donald Trump.

En aquest sentit, la multinacional ha assenyalat que amb aquesta incorporació cerca complementar la seva sòlida cartera principal i oferir més opcions per a totes les ocasions i preferències. Per tant, no busca substituir una beguda existent, sinó ampliar l'oferta: "Això és en realitat una estratègia de 'i', no una estratègia de 'o'", ha assenyalat el conseller delegat de Coca-Cola, James Quincey, en una intervenció posterior a la presentació dels seus resultats trimestrals, segons ha explicat Wall Street Journal.

A més, la companyia va agrair a Trump "el seu entusiasme per la marca Coca-Cola" i informava que pròximament explicarien més detalls sobre les noves ofertes de la gamma de productes. Segons explica la multinacional en el seu web, la fórmula de la Coca-Cola original que es comercialitza als EUA conté entre els seus ingredients xarop de blat de moro d'un elevat nivell de fructosa, mentre que en altres geografies com Espanya utilitza sucre com edulcorant.

No substitueix, però pot reduir-ne la producció

Tot i la introducció d'aquesta beguda al mercat en forma d'afegitó i no substitutiva de la beguda de xarop de blat de moro, hi ha preocupació que es redueixi la producció de la darrera i afecti de retruc els agricultors de blat de moro dels Estats Units. Les seves collites s'utilitzen en edulcorants artificials com la Coca-Cola. "Reemplaçar el xarop de blat de moro d'alta fructosa per sucre de canya costaria milers de llocs de treball en la manufactura d'aliments dels Estats Units, deprimiria els ingressos agrícoles i augmentaria les importacions", va explicar John Bode, president i director general de l'Associació de Refinadors de Blat de moro.