Es crema l'escenari principal del festival Tomorrowland a dos dies de començar

A només dos dies de començar, un dels festivals de música més populars del món, el Tomorrowland, s'ha vist afectat per un incendi que ha consumit l'escenari principal on anaven a actuar molts dels noms internacionals més reconeguts de la música electrònica.

Els serveis d'emergència han acudit a l'espai per apagar el foc i, segons anuncia el festival en un comunicat, ningú ha resultat ferit. No obstant això, el foc s'ha menjat més de la meitat de l'escenari principal i l'organització ha anunciat que estan treballant per trobar una solució per les actuacions previstes durant el cap de setmana.

🔴 #AHORA | El escenario principal de Tomorrowland Bélgica fue consumido por las llamas. pic.twitter.com/53cT8sg2Um — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 16, 2025

Encara no s'han confirmat les causes de l'incendi. Així i tot, el festival es desenvoluparà tal com estava previst, mentre es busca una solució.

Un festival multitudinari

El festival, que se celebra anualment a Bèlgica, a la localitat de Boom, acull a artistes internacionals com Martin Garrix, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike o Lost Frequencies, d'entre altres. El festival rep anualment més de 400.000 persones de quasi 200 nacionalitats diferents que volen gaudir de l'experiència màgica i de fantasia que caracteritza la proposta musical del Tomorrowland. Una experiència musical que costa entre 300 i 400 euros l'entrada dels tres dies.