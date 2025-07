Arrenca la 15a del Festival Cruïlla al parc del Fòrum amb 50 artistes

El Festival Cruïlla ha arrencat aquest dimecres la quinzena edició que s’allargarà fins dissabte al parc del Fòrum de Barcelona amb un cartell amb noms com Gracie Abrams, Sex Pistols feat. Frank Carter, Alanis Morissette, Thirty Seconds to Mars, Love of Lesbian, Kaiser Chiefs, Texas, Ben Harper & the Innocent Criminals, Leon Bridges, girl in red, Seu Jorge, St. Vincent o Alcalá Norte. El festival reunirà una cinquantena d’artistes repartits en cinc escenaris i estrena un espai dedicat exclusivament a la dansa.

Els concerts inaugurals

El grup de Max Codinach Sendra, gavina.mp3, ha inaugurat l'escenari Estrella Damm i ha sigut un dels primers concerts del festival. El grup es considera un dels conjunts de la nova fornada d’artistes catalans amb una trajectòria prometedora que barreja electrònica, pop i poesia. A l'escenari Vueling la jove mallorquina Maria Hein ha cantat el seu últim àlbum Katana, i ha ofert un concert de pop suau amb molta sensibilitat.

Una altra de les artistes que han inaugurat el festival és la jove artista revelació d’Oslo Marie Ulven Ringheim, Girl in red, qui ha presentat el nou àlbum I’m doing it again baby!. És una de les representants de la nova escena internacional del pop alternatiu i ha fet una gran defensa LGTBI des de l'escenari del Cruïlla.

Una de les artistes més esperades del festival enguany ha sigut la cantautora Gracie Abrams, qui actua a l'escenari Estrella Damm a les 21.30 h. Segons han explicat fonts del Cruïlla a l'ACN, inclús algunes persones han dormit a les portes del recinte per poder entrar-hi les primeres al concert.