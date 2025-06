Sopa de Cabra anuncia una gira d'estiu amb només deu concerts

Sorpresa per als fans de Sopa de Cabra. El grup ha anunciat una gira d'estiu amb deu concerts que portarà per títol "Animal" i que s'inspirarà en el repertori de la gira del 2001, una de les de més èxit de la trajectòria dels gironins. La banda actuarà des de finals de juny fins a finals d'agost a festivals de Catalunya i també farà parada a les Illes Balears.

Com ja ha passat a l'hivern durant les actuacions per presentar el disc Ànima, la cantant Beth Rodergas se sumarà al grup durant aquesta gira d'estiu. Una gira que serà la darrera oportunitat de veure en directe els Sopa de Cabra abans de l'aturada de nou mesos prèvia a la celebració dels 40 anys de la banda, l'estiu del 2026.

"Volem cantar amb vosaltres de principi a fi, i que pugueu recordar junts cada nit d'aquest estiu. Seran 10 únics concerts, des de finals de juny a finals d'agost, on recuperarem l'esperit més animal de la nostra trajectòria, amb un repertori majoritàriament inspirat en el de la gira del 2001, quan encara hi érem tots, abans d'aquella aturada indefinida que en molts moments va estar a punt de ser definitiva. Aquest serà un estiu diferent. Amb forces renovades. Cada vegada més conscients que la vida és un regal que no té sentit si no és compartit", han explicat en una publicació a Instagram.

Els deu concerts de la gira de Sopa de Cabra