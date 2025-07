Trump fa canviar la fórmula de la Coca-Cola

Donald Trump és un polític tant poderós com imprevisible. Mai saps per on sortirà, i l'última que ha fet és del tot inesperada. La Coca-Cola és la beguda preferida del president dels Estats Units, i la seva influència és tal que n'ha aconseguit canviar la fórmula. Això sí, només als Estats Units.

Tal com ha anunciat a través de la xarxa Truth Social, ha convençut els directius de Coca-Cola per fer un canvi en la beguda. L'objectiu del mandatari era endolcir la beguda, i per això volia un canvi: treure el xarop de blat i posar-hi sucre de canya.

"He estat parlant amb Coca-Cola sobre l'ús de sucre de canya real a la Coca-Cola als Estats Units, i hi han accedit", ha anunciat el líder de la Casa Blanca a través de TruthSocial. Aquest canvi no afecta la versió light de la beguda, perquè no porta sucre ni tampoc Europa perquè s'hi utilitza sucre com a edulcorant.

Per part seva, l'empresa ha agraït "l'entusiasme del president Trump per la nostra icònica marca Coca-Cola", apuntant que "aviat" compartiràn més detalls sobre les noves ofertes de la gamma de productes Coca-Cola. Per tant, encara no han fet oficial el canvi.

Afectació als agricultors de blat de moro

Aquesta decisió podria afecta de retruc els agricultors de blat de moro dels Estats Units. Les seves collites s'utilitzen en edulcorants artificials com la Coca-Cola. "Reemplaçar el xarop de blat de moro d'alta fructosa per sucre de canya costaria milers de llocs de treball en la manufactura d'aliments dels Estats Units, deprimiria els ingressos agrícoles i augmentaria les importacions", va explicar John Bode, president i director general de l'Associació de Refinadors de Blat de moro.