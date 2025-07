Rufián insisteix en la llista «d'esquerra plurinacional» malgrat l'oposició de la direcció d'ERC

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha insistit aquest dimecres en la seva proposta de formar un bloc "d'esquerra plurinacional" per evitar un govern de PP i Vox després de les pròximes eleccions. Malgrat que la direcció dels republicans ha afirmat que una aliança amb formacions com EH Bildu o el BNG no està sobre la taula, el republicà ha publicat un missatge a 'X' on demana "menys puresa i més seny".

"La suma avui no dona. A qui cregui que li anirà millor amb un govern del PP i Vox, li hauria de fer vergonya basar el seu projecte en el patiment de la gent", ha avisat. "Probablement, els càlculs i els interessos particulars faran que aquest compromís històric no tiri endavant", ha afegit.

La lógica es clara.



1) La suma hoy no da.



2) Quien crea que le va a ir mejor con un gobierno de PP y VOX vergüenza le debería dar basar su proyecto en el sufrimiento de la gente.



3) El independentismo y el soberanismo de izquierdas ha reclamado históricamente una izquierda… — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 23, 2025

"De què serveix treure dos o tres diputats més si al davant tens l'Abascal de vicepresident o Tellado de ministre de l'Interior? Et mataran políticament igualment", ha defensat Rufián tot reiterant els arguments que va exposar ahir en confirmar que li semblava bé crear un espai de les "esquerres perifèriques" similar al que ja aplica ERC a les eleccions europees.

La proposta de Rufián va ser descartada ahir per la cúpula dels republicans, que per boca de la seva portaveu al Parlament, Esther Capella, van destacar que "ERC està on sempre ha estat", que col·labora amb altres formacions, però que una aliança estable "no forma part de l'agenda". En aquest sentit, Capella ha insistit que "les relacions venen de lluny" en molts àmbits, però que "aquesta proposta no està sobre la taula".

Díaz ho deixa en un acord programàtic

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha apostat aquest dimecres per formar una "aliança" d'esquerres al voltant d'un "programa d'emergència democràtica" que ajudi a insuflar ànims als votants progressistes. La líder de Sumar s'ha referit així a la proposta del portaveu d'ERC. "No val una suma de sigles, perquè això no funciona", ha reconegut Díaz en una entrevista a Antena 3. A parer seu, cal que els partits dissenyin un "programa de mínims" consensuat entre ells que ajudi a mobilitzar a l'electorat en un moment d'auge de l'extrema dreta.