La diputada del PP Noelia Núñez admet no tenir els títols universitaris que indica al web del Congrés

La diputada al Congrés i vicesecretària de Mobilització i Repte Digital del PP, Noelia Núñez, ha admès que no té els títols universitaris de Dret i Ciències Jurídiques de l'Administració Pública tal com constava fins ara a la pàgina web de la cambra baixa espanyola. Amb un fil a la xarxa social X, Núñez ha sortit al pas de les acusacions de falsedat en el seu currículum i ha assegurat que ha estat un error i que mai ha intentat enganyar ningú.

Tal com ha detallat, Núñez va començar el grau de Dret a la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i, després, va traslladar l'expedient a la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), on també va iniciar el grau d'Estudis Anglesos. Més tard, va optar per canviar el grau de Dret per un doble grau de Dret i Ciències Jurídiques de l'Administració Pública, el que indicava al web del Congrés, però no va acabar-ne cap.

"No he acabat aquests estudis, però tinc la intenció de reprendre'ls", ha dit, alhora que no ha tingut mai la intenció d'enganyar. Com a prova, ha argumentat que el currículum que consta al portal de transparència de Fuenlabrada, on va ser portaveu, no indica que els seus estudis estiguin completats.

Ante la confusión generada sobre mi formación académica, quiero aclarar que nunca he tenido intención de engañar a nadie.



El PP en el que creo actúa con total transparencia y yo también quiero hacerlo. — Noelia Núñez (@noelia_n) July 22, 2025

Tot plegat, després que el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, llencés la primera acusació a les xarxes socials, arran del fet que a la fitxa del Congrés no detallava a quina universitat havia obtingut els dos títols. El mateix Puente ha compartit diversos tuits i intervencions de Núñez en què assegura estar graduada.

Núñez ha assegurat que demanarà "immediatament" que es canviï la informació errònia sobre els seus estudis al web del Congrés i ha al·legat que no ho ha explicat abans per no "tapar" les derrotes del govern espanyol en les votacions del ple d'aquest dimarts. "No ajudarem Pedro Sánchez a desviar l'atenció de la seva precarietat parlamentària", ha dit.