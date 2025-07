Nou gir en el cas de Madeleine McCann: el principal sospitós sortirà abans de presó

Darrer gir inesperat en el cas de la desaparició de Madeleine McCann: una antiga treballadora de l'Oficina Federal d'Investigació Criminal d'Alemanya (BKA) ha pagat una multa pendent de 1.500 euros. Saldar aquest deute permet que el principal sospitós, Christian Brueckner, pugui sortir abans de presó.

Segons els fiscals de Brunschwig, l'esmena d'aquesta sanció, vinculada a condemnes per falsificació i agressió, permet reduir la seva condemna subsidiaria i avançar la seva sortida de la presó, del 6 de gener del 2026 al 17 de setembre de 2025. Tot i això, la sanció pagada no té relació amb el cas de la desaparició de la petita Madeleine, ja que Brueckner només és sospitós i encara no s'ha pogut demostrar res de manera clarivident.

La donació d'una exagent del BKA

Segons ha publicat Der Spiegel, la donació va ser realitzada per una extreballadora del BKA, qui posteriorment va adonar-se que beneficiava a Brueckner i ha intentat residir l'operació. Les autoritats han assenyalat que, si es confirma que el pagament ha estat un error, podria investigar-se si és possible el recobrament de la sanció.

La confusió sorgeix d'un pagament que l'extreballadora havia fet suposadament pensant que era per un altre motiu, concretament perquè pensava que havien sancionat a Brueckner per insultar a policies de la presó. L'extreballadora ho va trobar injust i va pagar, i sense ser conscient va acabar pagant una sanció relacionada amb delictes de falsificació i lesions per part de Brueckner.

Christian Brueckner, ciutadà alemany de 48 anys, està complint condemna a Alemanya per violar a una dona l'any 2005 a Portugal. Prèviament, va ser condemnat per altres agressions i falsificacions. L'abril de 2022 va ser identificat formalment com a principal sospitós en la desaparició de McCann, tot i que encara no hagi estat acusat formalment ni de segrest ni d'assassinat.

Un gir que genera nervis als investigadors

Aquesta notícia provoca un gir inesperat perquè el pagament de la sanció fa que el principal sospitós surti abans de la garjola i, per tant, es redueix el temps per presentar nous càrrecs en contra d'ell abans de la data prevista de sortida. Les autoritats mantenen l'esperança en reunir suficients proves abans del setembre de 2025. El que fa que aquest estiu sigui clau per l'esdevenir del cas que fa més de 18 anys que no es resol.

Tot i que es preveu l'alliberació del principal sospitós d'aquí a tres mesos, Brueckner té pendent l'audiència el pròxim 27 d'octubre per una apel·lació relacionada amb una condemna de sis setmanes per insult a un funcionari penitenciari. El seu advocat, Philipp Marquort, ha assenyalat que, després de la seva alliberació, Breuckner té previst marxar d'Alemanya.

Mentrestant, les autoritats alemanyes continuen investigant noves pistes, entre elles restes de roba i ossos trobats a prop del lloc on Madeleine McCann va desaparèixer l'any 2007.