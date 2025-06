Troben ossos i roba a la zona on va desaparèixer Madeleine McCann

La policia de Portugal ha trobat ossos, roba i restes biològiques al lloc on va desaparèixer Madeleine McCann el 2007 quan estava de vacances amb la família a l'Algarve. Els agents investiguen ara al laboratori aquestes noves proves i, tot i que avisen que no són concloents, podrien obrir una nova via per a avançar cap a la resolució d'un dels casos de desaparició més mediàtics del segle XXI.

La troballa s'ha donat en el marc de l'aproximació de l'alliberament del principal sospitós, Christian Brückner, que sortirà de la presó el pròxim setembre i ja ha avisat que desapareixerà per allunyar-se dels focus. Brückner ha estat condemnat per altres delictes sexuals independents i, tot i que no hi ha cap culpable sentenciat per la justícia, les policies involucrades en el cas el consideren el gran sospitós.

Per això, la policia de Portugal ha tornat a la zona de Praia da Luz i ha reiniciat la recerca de proves amb excavadores i múltiples agents desplaçats. Sigui com sigui, l'aparició de noves proves sobre la desaparició de Madeleine McCann és constant i, fins ara, no han permès arribar a una conclusió definitiva.

Les últimes investigacions del cas McCann

La primera setmana de juny s'han fet noves investigacions sobre la desaparició de McCann. S'han centrat en la casa on vivia Brückner i on hi havia una carpa i la caravana que feia servir habitualment.

Si bé, segons publica el diari portuguès Correio da Manha hi ha una nova teoria del cas. Aquest mitjà afirma que una dona alemanya, en estat d'embriaguesa, hauria atropellat la nena a prop de Praia da Luz, i s'hauria desfet del cadàver llançant-lo al mar. És més, el diari revela una suposada conversa entre aquesta dona i la seva parella.