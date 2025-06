Gir en el cas McCann: una teoria apunta a una dona alemanya en estat d'embriaguesa com a autora del crim

Durant aquesta setmana s'han fet noves investigacions sobre la desaparició de Madeleine McCann. S'han centrat en la casa on vivia el presumpte assassí, Christian Brückner, i on hi havia una carpa i la caravana que feia servir habitualment. De moment no ha transcendit cap valoració de les investigacions.

Però segons publica el diari portuguès Correio da Manha hi ha una nova teoria del cas. Aquest mitjà afirma que una dona alemanya, en estat d'embriaguesa, hauria atropellat la nena a prop de Praia da Luz, i s'hauria desfet del cadàver llançant-lo al mar. És més, el diari revela una suposada conversa entre aquesta dona i la seva parella.

Afirma que una veïna de la parella li hauria dit a la policia que els va sentir discutir l'endemà de la desaparició de la nena, declarant que va sentir l'home cridar “Per què la vas portar?” una vegada i una altra. El relat del mitjà portuguès, que s'ha conegut ara, sosté que la policia portuguesa va rebre una resposta negativa dels agents alemanys després de demanar-los que investiguessin aquesta possibilitat.

Nova ronda d'investigacions

La policia portuguesa ha iniciat una nova ronda d'investigacions que duran a terme durant el 2 i el 6 de juny a Praia da Luz, al municipi de Lagos. En aquesta zona, pertanyent a la regió de l'Algarve, és on es va veure per últim cop a la menor, qui en aquell moment tenia 3 anys.

Aquesta nova ordre d'indagació és causada per la investigació oberta que s'està duent a terme contra Christian Brückner, qui la justícia alemanya el situa com a principal sospitós d'haver matat a Madeleine McCann.

Tot i això, encara no s'ha presentat cap càrrec formal en contra del presumpte assassí. Brückner era per la zona a l'hora de la desaparició de la menor britànica, segons el senyal del seu telèfon mòbil, i a més, un testimoni assegura que el sospitós li va confessar l'assassinat de McCann.

Ara per ara, Bückner es troba sota condemna de set anys de presó a Alemanya per haver violat a una dona americana el 2005, també al sud de Portugal. Però podria quedar en llibertat el setembre després de ser absolt d'altres càrrecs de violació i abús sexual infantil. Aquestes investigacions són rellevants, ja que des de l'any 2023 no es feia cap recerca oficial sobre el cas de Madeleine McCann.