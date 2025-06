L'únic sospitós del cas Madeleine McCann avisa que «desapareixerà» quan surti de la presó al setembre

Fa més de 18 anys des que Madeleine McCann va desaparèixer a l'Algarve portuguès. La nena britànica en tenia només tres quan els seus pares la van deixar a la casa on estaven de vacances amb els seus germans per poder sortir a sopar amb uns amics. Les investigacions policials no s'han aturat des de llavors, per ara sense proves.

Tot i que hi ha un sospitós formal, Christian Brueckner, no se'l pot imputar perquè no hi ha cap prova que ho permeti. Ara mateix està complint una condemna de set anys per violar una dona de 72 a l'Algarve, prop de Praia da Luz, on estaven allotjats els McCann el maig del 2007. I ja ha avisat: si surt de la presó, "desapareixerà".

El cas continua sense resoldre's i les mil i una teories que han sortit durant aquests divuit anys s'han quedat únicament en teories. Primer, que els pares eren els autors de la desaparició, també la convicció d'un fiscal alemany el 2020 que assegurava tenir-ho en un 90% resolt apuntant directament Brueckner. Amb tot, però, i tot i que la fiscalia alemanya, al capdavant del cas, continua fent investigacions com la d'aquesta setmana a Portugal, el temps s'esgota i res ha quedat demostrat.

Quin motiu hi ha darrere del desplegament dels últims dies a l'Algarve? Alemanya només ha informat de què feia, trobar alguna pista, però no s'ha dit oficialment per què hi han tornat tants anys després. Només el britànic The Sun s'ha atrevit a donar una possible resposta: una informació revela que una imatge de satèl·lit del juny de 2007 mostra una carpa o tenda de campanya entre les runes d'una casa de la zona a la qual va estar el principal sospitós, segons la geolocalització d'un mòbil.

Els treballs s'han concentrat al voltant d'una casa que aquells dies va llogar Christian Brueckner i ha recordat molt a un altre operatiu alemany del 2023 prop d'un embassament al qual habitualment acampava amb una caravana. Es va remenar el terra, cap resultat. L'objectiu és trobar algun os, una peça de roba o qualsevol objecte que es pugui relacionar amb la nena.

Si no es troba res, la relació del cas amb Brueckner és només una teoria. Era a la zona quan va desaparèixer Madeleine i actualment condemna un delicte sexual, però no hi ha capacitat per relacionar-lo amb la nena més enllà de la seva obsessió amb els nens i nenes descoberta després de trobar material pornogràfic vinculat amb ell.