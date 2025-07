Illa blinda Niubó davant d'una oposició que li posa deures d'estiu

Última sessió de control del curs polític i l'oposició ha posat deures d'estiu a Salvador Illa. Als reptes habituals -finançament, habitatge o infraestructures- s'hi suma la mala gestió del Departament d'Educació en el procés d'adjudicació de docents de cara al curs vinent. Els grups parlamentaris, també els socis d'investidura, hi han furgat, però el president ha protegit la consellera, Esther Niubó, i la cúpula política de la conselleria, que intenta capejar el temporal amb el cessament fulminant d'un subdirector general a l'espera de veure fins on arriba l'expedient informatiu obert. Les adjudicacions ja s'han fet, però hi ha docents que pateixen les conseqüències dels errors. "Necessita millorar", ha estat el missatge d'ERC i els Comuns al Govern.

El primer any dels socialistes a la Generalitat, fita que s'assolirà el 8 d'agost, acaba amb Educació al punt de mira i amb els retrets de l'oposició."Estic raonablement satisfet", ha dit Illa. ERC, però, ha ressaltat que cada cop es fa més evident la "mala gestió" de l'executiu i ha reclamat que s'assumeixin "responsabilitats polítiques" i no tanquin l'expedient de les adjudicacions amb la destitució d'un tècnic. "La cadena de comandament polític no va supervisar la decisió?", s'ha preguntat Josep Maria Jové. També des dels Comuns han criticat el "desgavell" d'Educació. "Cal que el curs comenci quan i com toca", ha advertit David Cid. A Junts, en la llarga llista d'errors que han assenyalat, també hi han inclòs els problemes al Departament. "Pensàvem que havíem tocat fons amb Cambray, però Niubó continua en la línia", ha assenyalat Albert Batet.

La consellera Niubó, però, no trontolla en cap cas. El president Illa ha tancat files amb les decisions que s'han adoptat des del Departament tan bon punt es van detectar els errors en les adjudicacions. "Quan hem tingut notícia que no s'havien seguit les instruccions, ho hem corregit", ha insistit. Divendres es va aturar el procés i aquest dilluns ja s'havien presentat les noves llistes, tot i que encara hi ha algunes queixes. "De moment, hem rellevat el subdirector general responsable del procés perquè no ha actuat d'acord amb la normativa", ha indicat Illa. Si hi ha responsabilitats "més enllà", s'estudiaran més decisions, però de moment el cas s'emmarca en aquest nivell de l'administració i no escala cap a direccions generals. "S'ha reaccionat amb rapidesa", ha insistit el president, que ha negat que el Govern s'escudi en els tècnics.

Durant la sessió de control també ha intervingut Niubó, a preguntes de Vox, que ha reiterat les disculpes a la comunitat educativa i als professors afectats. "Assumeixo plenament la responsabilitat", ha dit, però ha situat l'error en la decisió d'una persona "contravenint la normativa" i "sense consultar-ho" amb els seus superiors de la direcció general, la secretaria general o la mateixa consellera. "Quan vam ser coneixedores de la incidència, vam reaccionar", ha afirmat. La consellera ha insistit que el procés d'adjudicació estava centrat a reforçar l'estabilitat de les plantilles i els centres, que s'han augmentat els recursos a l'escola inclusiva i la formació professional, i que s'ha incrementat el nombre de docents a les escoles. Ho ha dit davant les crítiques de la CUP, que ha exigit que es prenguin més decisions i que, si no, plegui, tal com demanen els professionals.

Els sindicats educatius, concretament USTEC, insisteix que hi continua havent errades en les adjudicacions. Docents consultats per Nació, a més, denuncien que el nyap del Departament ha provocat que es quedin sense feina per l'any vinent, perquè han quedat exclosos del nou procés.

Educació i més deures pel setembre

En tot cas, els problemes d'Educació se sumen a la llista de deures que l'oposició ha posat a Salvador Illa pel setembre. "Tenen molta feina endarrerida per fer i molta per esmenar, i el setembre és aquí a la cantonada", ha dit Jové, missatge implícit dirigit a la reforma del finançament, que no satisfà ERC. Aquest malestar ja va tenir conseqüències la setmana passada, amb la retirada del decret de renovables per la manca de suports, i deixa en l'aire els pressupostos de 2026. El Govern confia tenir-los l'1 de gener, però sense la vehemència d'ara fa un any conscient que no es donen les condicions per començar a negociar.

També els Comuns han insistit que Illa té feina per fer en Rodalies -les incidències són la constant mentre el traspàs avança lentament-, en habitatge -res se'n sap dels inspectors que han de fer complir el règim sancionador de la llei- o en renovables -un cop derogat del decret d'aquest dilluns-. "Fa un any que governen i la ciutadania ha de començar a notar els canvis", ha advertit Cid. El balanç d'Illa, però, és satisfactori, tot i que "un any dona pel que dona". "Hem fet les coses tan bé com hem sabut i Catalunya ha continuat generant prosperitat; queda feina per fer", ha dit el president.