Donald Trump pateix una insuficiència venosa crònica

Problema de salut per a Donald Trump. El president dels Estats Units pateix una "insuficiència venosa crònica" que se li ha detectat aquest dijous en un examen mèdic. La Casa Blanca ha explicat que Trump va decidir visitar el metge després de notar una lleu inflamació a la part inferior de les cames.

El govern estatunidenc ha detallat que el seu president ha passat per un examen complet que ha inclòs estudis vasculars de diagnòstic. Les ecografies venoses bilaterals de les extremitats inferiors han revelat aquesta insuficiència venosa crònica, una afectació benigna que és particularment comuna en persones majors de 70 anys, ha assegurat la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Ara bé, la portaveu també ha remarcat que no hi ha indicis de "trombosi venosa profunda o malaltia arterial". Els resultats de les proves de laboratori s'han trobat dins dels límits normals, segons ha establert el seu metge. El doctor Sean Barbarella recull a l'informe que Trump "continua tenint un excel·lent estat de salut" als 79 anys.

Per altra banda, el metge de la Casa Blanca ha restat importància als rumors sorgits després d'haver observat hematomes al dorsal de les mans del president. "Concorda amb una lleu irritació dels teixits tous causada per l'encaixada de mans freqüent i l'ús d'aspirina", ha dit Barbarella, que atribueix aquest fet a un efecte secundari "conegut i benigne" de la medicació que pren Trump com a prevenció cardiovascular.

El precedent de Joe Biden

Els Estats Units encadenen una dècada de presidents d'avançada edat. Si bé aquesta afectació de Trump sembla lleu, cal recordar que el seu predecessor Joe Biden va retirar-se de l'última carrera electoral després de protagonitzar escenes que van incrementar els rumors sobre un possible principi d'algun tipus de malaltia mental.

El passat maig, Biden va anunciar que patia un càncer de pròstata "agressiu" que s'havia escampat a l'os. Segons va informar la seva oficina, l'exmandatari estava estudiant a quin tractament se sotmetia, ja que el seu càncer "sembla sensible a les hormones, la qual cosa en facilita la gestió".