Trump prohibeix que Harvard matriculi estudiants internacionals

Escala el conflicte entre l'administració Trump i la Universitat Harvard. El president dels Estats Units ha prohibit a la institució universitària matricular estudiants estrangers. La decisió s'ha comunicat en una carta firmada per la secretària de Seguretat Interior, Kristi Noem, remesa a Harvard en què detalla: "Els escric per notificar-los que, amb efecte immediat, el programa de la Universitat Harvard d'Estudiants i Visitants Estrangers ha sigut revocat".

La decisió arriba en un moment de greu escalada entre Harvard i el govern de Donald Trump per les acusacions d'aquest darrer de tolerar l'antisemitisme al campus, no donar cabuda a discursos "alternatius" i obsessionar-se a aplicar programes d'inclusió sexual i racial, entre altres coses. En aquest sentit, indica que la universitat ha creat un "ambient insegur al campus".

"És un privilegi, no un dret, que les universitats matriculin estudiants estrangers i es beneficiïn de les matrícules per augmentar les seves multimilionàries dotacions. Harvard ha tingut moltes oportunitats de fer el correcte. S'hi ha negat", anota Noem. Així, la secretària ha justificat la pèrdua de la certificació del programa per "incompliment de llei". Alhora, ha llançat un missatge a la resta d'universitats i institucions acadèmiques del país: "Que això serveixi d'advertència".

Cal recordar que Trump va acusar Harvard de ser una "amenaça per a la democràcia", a més d'una institució "antisemita" i d'"extrema esquerra" en una publicació a Truth Social l'abril passat. "S'accepten estudiants de tot el món que volen destruir el nostre país", va assegurar el mandatari en un dels múltiples missatges carregant contra els universitaris estrangers.