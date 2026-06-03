Marc Parrot, Au Rora i Àster protagonitzen la nova edició del cicle Viu la Veu a Viladecavalls

Viladecavalls tornarà a viure la música d’artistes de proximitat amb una nova edició de Viu la Veu, el cicle de concerts de petit format que se celebrarà a l’aire lliure, a la terrassa de la Biblioteca Pere Calders, amb les muntanyes de Montserrat al fons. La programació tindrà lloc durant tres divendres, cada quinze dies, entre el 5 de juny i el 3 de juliol.
Tots els concerts començaran a les nou de la nit, amb entrada lliure i servei de bar i restaurant de pagament. El cicle l’obrirà Àster, que actuarà en duet aquest divendres 5 de juny. La segona cita serà amb Au Rora, el divendres 19 de juny. El tancament anirà a càrrec de Marc Parrot, cap de cartell de l’edició, el divendres 3 de juliol.
Viu la Veu manté l’aposta per una programació íntima i de proximitat. El format i l’emplaçament permeten escoltar els artistes en un entorn tranquil, obert i singular, on la música dialoga amb el paisatge i amb la silueta de Montserrat. Amb aquesta nova edició, Viladecavalls reforça una proposta cultural pensada per gaudir de les primeres nits d’estiu, apropar la música al veïnat i convertir la terrassa de la Biblioteca Pere Calders en un escenari de referència.
Els artistes de Viu la Veu
Àster és una cantautora terrassenca amb una proposta íntima i sensible, situada entre el pop d’autor i les subtileses acústiques. Les seves cançons parteixen d’una veu propera i d’un univers personal que combina emoció, delicadesa i llum. El seu primer EP, 15 d’abril, inclou vuit temes creats amb la complicitat de músics i productors de Terrassa.
Una altra de les protagonistes d'aquesta edició és Au Rora, cantant i compositora terrassenca que forma part de l’escena emergent catalana. La seva música es mou entre el pop d’autor i l’indie, amb una veu delicada i una producció cuidada. Les seves lletres exploren emocions quotidianes, vincles personals i processos de creixement.
Marc Parrot és cantautor, compositor i productor. Amb una trajectòria consolidada, ha combinat pop, electrònica i experimentació amb una mirada personal. Les seves cançons treballen l’emoció, la ironia i l’observació d'allò quotidià.