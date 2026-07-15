Terrassa constitueix les dues primeres comunitats energètiques per abastir 150 famílies

El tinent d'alcalde de Transició Ecològica, Noel Duque, ha anunciat aquest dimarts en roda de premsa la constitució de les dues primeres comunitats energètiques de la ciutat. Es tracta de les cooperatives "Comunitat Energètica de l'Antic Poble de Sant Pere de Terrassa, SCCL" i "Comunitat Energètica La Llançadora, SCCL", a les quals se'ls atorgaran les dues primeres llicències d'ús per consumir l'energia procedent d'instal·lacions fotovoltaiques municipals.
Ambdues tenen una assignació de 150 kW de potència: La Llançadora n'ha obtingut 80 kW i, la Comunitat Energètica l'Antic Poble de Sant Pere, 70 kW. Aquesta actuació permetrà desplegar un sistema d'autoconsum compartit d'energia renovable, pública i de proximitat que podrà beneficiar a 150 famílies.
Aquest s'emmarca dins les mesures per impulsar un nou model energètic que prioritzi el bé comú i els interessos de la ciutadania. Segons ha explicat Duque, "un cop atorgades les llicències, les comunitats energètiques comunicaran a l'Ajuntament les famílies usuàries perquè així nosaltres tramitarem amb la distribuïdora d'electricitat l'activació dels corresponents autoconsums compartits.»
Una segona convocatòria
Gràcies a la bona acollida d'aquesta iniciativa, que permet a les dues comunitats energètiques tirar endavant el seu projecte d'autoconsum col·lectiu a distància en cobertes municipals, Duque ha anunciat que l'Ajuntament ha obert aquest mes una segona convocatòria, amb una vigència d'un any. Aquesta convocatòria esdevé perquè es puguin presentar noves sol·licituds i perquè, tant empreses locals com a famílies, tinguin accés a energies renovables a un preu just.
"Les assignacions donades a la primera convocatòria ens deixa, encara, un romanent de 28,32 kW que es pot destinar a altres projectes o permetre que més famílies se sumin a les comunitats ja constituïdes. De fet, estem treballant per ampliar aquest estoc de 28 kW amb l'energia que generen les noves instal·lacions fetes per TAIGUA". És el cas del recinte municipal dels dipòsits de Can Poal, on recentment s'han instal·lat 420 mòduls fotovoltaics i on es preveu que es generi un excedent del 22% d'energia, amb la voluntat que pugui ser aprofitada per les comunitats energètiques locals.
Precisament, per donar a conèixer com funciona aquest model d'autoconsum compartit, l'Ajuntament reprendrà, després de l'estiu, la campanya informativa iniciada el 2025 als diferents districtes de la ciutat. Seran sessions obertes a la ciutadania, on s'explicarà el funcionament de les comunitats energètiques, ja que és un nou model d'autoconsum d'energia renovable.
Actualment, els autoconsums col·lectius a distància —amb un radi màxim de cinc quilòmetres, d'acord amb la normativa vigent— són l'única opció que tenen les empreses i les famílies que no disposen d'una coberta pròpia per produir i consumir la seva pròpia energia renovable. Aquesta fórmula facilita que les persones associades a una comunitat energètica puguin fer un autoconsum col·lectiu a distància d'energia renovable, pública i de proximitat, gràcies a l'energia compartida amb els equipaments municipals que l'Ajuntament va posar en marxa davant la manca de cobertes de lloguer a la ciutat.
Programa de Transició Energètica
Aquesta iniciativa forma part del Programa de Transició Energètica, impulsat en aquest mandat municipal, per facilitar que tothom pugui produir i consumir la seva pròpia energia fotovoltaica.El programa ha permès avançar en tres grans objectius: fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica; incrementar la generació local d'energia renovable; i gestionar els recursos disponibles per consolidar un model energètic més net, eficient i resilient.
Terrassa és, actualment, la segona ciutat de Catalunya en nombre de plaques fotovoltaiques d'autoconsum, amb més de 45.500 mòduls instal·lats, per darrere de Barcelona. Són instal·lacions que eviten, anualment, l'emissió de 6.900 tones de CO₂. D'aquest total, més de 4.700 mòduls estan ubicats en 29 edificis municipals, amb una potència generada de 2,11 MW, que subministren d'energia a 53 edificis municipals que estan connectats.
És una línia d'actuació que contribueix a reduir la despesa econòmica destinada a la compra d'energia neta i, alhora, augmentar la producció local d'energia renovable al servei de la ciutat. D'altra banda, també s'ha actualitzat el Pla d'Actuació d'Energia Sostenible i Canvi Climàtic (PAESC), d'acord amb els objectius marcats per Europa per reduir les emissions de CO2 el 2030, i alhora, s'està electrificant la flota de vehicles municipals com a iniciatives per impulsar la transició energètica com a solució a l'emergència climàtica.