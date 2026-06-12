Neix el Carnet Estiu Adolescent, l'eina per dinamitzar l'oci juvenil de Terrassa

L'Ajuntament de Terrassa, a través dels serveis d'Infància i Joventut i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, posa en marxa este estiu el Carnet Estiu Adolescent, una iniciativa destinada a dinamitzar l'oci i el temps lliure dels adolescents durant el mes de juliol. El carnet s'adreça a nois i noies nascuts entre els anys 2009 i 2013.
Este permetrà al jovent participar gratuïtament en una àmplia programació d'activitats, tallers, excursions i propostes de lleure distribuïdes per diferents espais de la ciutat. L'objectiu és oferir alternatives educatives, saludables i participatives perquè els adolescents puguin gaudir de l'estiu, descobrir nous interessos i compartir experiències amb altres joves de la ciutat.
Segons el regidor en funcions de Joventut, Noel Duque, "aquesta iniciativa no només ofereix activitats de lleure, sinó que també fomenta la participació i el sentiment de pertinença a la ciutat, donant protagonisme als i les adolescents perquè puguin compartir, expressar-se i gaudir del seu temps lliure de manera activa". Duque també ha destacat que "l'adolescència és una etapa clau per construir vincles, descobrir interessos i desenvolupar l'autonomia personal. Amb el Carnet Estiu Adolescent contribuïm a garantir que tots els nois i noies de Terrassa tinguin accés a un estiu ple activitats i experiències enriquidores, independentment de la seva situació econòmica".
La programació es desenvoluparà principalment durant el mes de juliol i es distribuirà en diversos espais de la ciutat. Inclourà activitats esportives, culturals, creatives i participatives. Totes les activitats seran gratuïtes, tot i que aquelles que tinguin places limitades requeriran inscripció prèvia. Per incentivar la participació, els primers 1.000 carnets inclouran tres entrades gratuïtes: una per al Cinema Catalunya, una per a les piscines municipals (Les Arenes, Sant Llorenç, La Maurina i Parc de Vallparadís) i una tercera a escollir entre dues opcions d'oci de la ciutat.
Els carnets es podran tramitar del 29 de juny al 3 de juliol a La Baumann (avinguda de Jacquard, 1). L'horari serà de dilluns a dimecres, de les nou del matí a les dues del migidia i de quatre de la tarda a set del vespre, i dijous i divendres, només en la franja de matí. A més, el 30 de juny, en el marc del Terrassa Fest, també es podrà obtenir el carnet i començar a gaudir de la programació d'estiu. Els menors de 14 anys hauran d'anar acompanyats del pare, la mare o la persona tutora legal per formalitzar-ne la tramitació.
Propostes destacades
Espai participatiu adolescent
Els dies 10 i 24 de juliol, el jovent de la ciutat tindran l'oportunitat de participar en un espai de trobada i expressió on podran compartir idees, opinions i propostes sobre els temes que els interessen i sobre com imaginen i volen transformar Terrassa. La sessió del 10 de juliol començarà amb un taller de còctels sense alcohol, pensat per afavorir la convivència i la participació en un ambient distès. El 24 de juliol, la jornada es clourà amb una festa de l'escuma per celebrar l'experiència compartida.
Cal·listènia als districtes
Sessions d'entrenament a l'aire lliure per treballar la força, l'equilibri i la coordinació a través de la cal·listènia. Les activitats es desenvoluparan cada tarda en un districte diferent de la ciutat i comptaran amb l'acompanyament de professionals especialitzats, promovent hàbits saludables i l'ús dels espais públics.
Escape room als carrers
Una activitat de descoberta urbana en què els participants hauran de resoldre enigmes, seguir pistes i treballar en equip per localitzar un misteriós quadre robat. Una proposta que combina aventura, enginy i coneixement de la ciutat.
Tallers i activitats diverses
La programació es completarà amb una àmplia oferta de tallers i activitats pensades per respondre als interessos i inquietuds dels adolescents. Hi haurà propostes d'art, dansa, voleibol, grafiti, jocs de taula i moltes altres activitats que fomentaran la creativitat, la convivència i la participació.
Gran festa de final de juliol
Per acomiadar el mes, Terrassa celebrarà una gran festa de cloenda amb música, bon ambient i un concert en directe. Una jornada festiva que servirà per posar el punt final a un estiu ple d'activitats, experiències compartides, convivència i participació juvenil.