Terrassa estrena un mapa digital per connectar el jovent amb els recursos de la ciutat

Les Taules Tècniques de Joventut, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, han posat en marxa 'Recursos Joves Terrassa', un nou mapa digital que recull i geolocalitza els recursos, serveis i activitats adreçats al jovent de la ciutat. Es tracta d'una plataforma d'accés lliure que té com a objectiu facilitar la consulta d'informació i apropar els recursos existents a la població jove.
La iniciativa s'adreça principalment a joves d'entre 12 i 30 anys, però també vol esdevenir una eina útil per a professionals, educadors i referents que treballen en l'acompanyament juvenil als diferents barris de Terrassa. El portal permet fer cerques personalitzades mitjançant diversos filtres, com ara l'edat, els àmbits d'interès, el territori d'actuació o la tipologia d'activitats i serveis. D'aquesta manera, les persones usuàries poden localitzar de manera ràpida i senzilla aquells recursos que millor s'adapten a les seves necessitats.
Actualment, el mapa incorpora prop de 80 recursos distribuïts arreu de la ciutat, una xifra que continua creixent gràcies a la participació activa d'entitats, serveis i equipaments que treballen amb la població jove. La voluntat és que la plataforma esdevingui una eina viva i en constant actualització, capaç de reflectir la diversitat d'oportunitats, serveis i activitats que ofereix Terrassa als seus joves.
Les Taules Tècniques de Joventut són espais de treball en xarxa que agrupen professionals i agents socioeducatius vinculats a la població jove. La seva tasca se centra en detectar necessitats, coordinar recursos i impulsar accions conjuntes per millorar les oportunitats i les condicions de vida dels joves de la ciutat.
Amb aquesta nova eina, Terrassa reforça el seu compromís amb la informació, l'acompanyament i l'accés equitatiu als recursos juvenils, contribuint a construir una ciutat més connectada, inclusiva i compromesa amb el benestar i el desenvolupament de la seva joventut. Les entitats i serveis interessats a incorporar nous recursos al mapa poden posar-se en contacte amb les Taules Tècniques de Joventut a través del correu electrònic: info@ttjterrassa.cat.