Més de 340 activitats i un centenar de concerts marquen la Festa Major de Terrassa

La Festa Major de Terrassa tornarà a omplir la ciutat de cultura, música, esport, tradicions i activitats per a tots els públics del 3 al 8 de juliol. La programació d'enguany inclou un total de 346 activitats repartides en 18 espais principals de la ciutat i fins a 95 actuacions musicals i 58 activitats de caràcter esportiu, consolidant-se com un dels esdeveniments més multitudinaris, participatius i transversals de l'any.
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, destaca que "la Festa Major és molt més que una programació d'activitats, és una expressió de la nostra identitat col·lectiva, un espai de convivència i participació que ens recorda la força que tenim com a ciutat quan compartim carrers, places i tradicions". Ballart exposa que enguany s'hi torna a oferir una programació diversa, oberta i inclusiva perquè tothom pugui viure la Festa Major a la seva manera».
L'alcalde també agraeix la feina de les entitats, colles, associacions, serveis municipals, empreses col·laboradores i totes les persones que, any rere any, fan possible la Festa Major. "Gràcies al seu compromís, Terrassa pot continuar gaudint d'una de les celebracions més importants i estimades de la ciutat", declara.
La Festa Major s'iniciarà el divendres 3 de juliol amb la tradicional Baixada del Drac i els actes d'inici al Raval de Montserrat i culminarà el dimecres 8 de juliol amb el Castell de Focs, que es llançarà des de la cruïlla de les avingudes de l'Abat Marcet i Josep Tarradellas. Com en els darrers anys, es prioritzarà la llum i el color per sobre del soroll per afavorir una celebració més accessible i inclusiva.
Música, cultura popular i talent local
La cultura popular i tradicional continuarà sent l'eix central amb activitats tan emblemàtiques com la Baixada del Drac, la descoberta del Capgròs de l'Any, els correfocs, les cercaviles, els seguicis, els castells, els balls populars o els actes protocol·laris que ompliran els carrers i places de la ciutat. Pel que fa a la programació musical, Terrassa acollirà 95 actuacions repartides en diversos espais.
Entre els espais hi ha l'Espai Vela del parc de Vallparadís, la plaça Nova, la plaça Vella, la plaça Didó, la plaça del Rector Homs, la plaça de Salvador Espriu, o la Rambla Nord. Els principals noms del cartell són Macaco, Els Catarres, The Tyets, Miriam Rodríguez, Els Amics de les Arts, Ana de Caro, Suu, Balkan Paradise Orchestra, Gemma Humet, Marc Parrot i el Quartet Brossa, Tremendo & Griffi, Código Neurótico o La Ludwig Band, entre d'altres.
La programació també reforça l'aposta pel talent local, amb la participació de 43 artistes i formacions terrassenques, i manté una destacada presència femenina, amb 47 actuacions protagonitzades per artistes o grups femenins i mixtos. L'Espai Vapor, a la plaça del Vapor Ventalló, tornarà a convertir-se en un referent de les propostes musicals més innovadores amb artistes com The Pains of Being Pure At Heart, Triángulo de Amor Bizarro i Dame Area.
Nous Protocols de Festa Major
Una de les principals novetats d'aquesta edició és l'aplicació dels nous Protocols de Festa Major, resultat d'un procés de revisió iniciat fa prop de tres anys amb la participació de les colles i entitats de cultura popular i tradicional de la ciutat. La revisió actualitza uns protocols aprovats l'any 1997 i revisats per darrera vegada el 2009.
Estos incorporen els canvis socials, organitzatius i culturals que s'han produït durant els darrers anys, així com nous elements festius que han passat a formar part de la celebració. L'objectiu és preservar l'essència de la Festa Major, garantir-ne la continuïtat i adaptar-la a la realitat actual de la ciutat, reforçant el paper de la cultura popular com un dels principals elements identitaris de Terrassa.
Festa Major familiar i esportiva
La Festa Major Familiar tornarà a ocupar diferents espais del parc de Vallparadís entre els dies 4 i 6 de juliol amb una programació específica adreçada als infants i a les famílies amb un total de 64 activitats dirigides especialment a públic familiar.
La programació esportiva comptarà amb 58 activitats organitzades conjuntament amb 35 entitats esportives de la ciutat. Entre les propostes més destacades hi haurà la Pedalada Popular, la Cursa-Caminada Popular, el Torneig 3x3 de Bàsquet, els batejos de busseig, les exhibicions d'esgrima, les activitats d'arts marcials, el tir amb arc o les exposicions de motocicletes i sidecars.
A aquestes propostes s'hi afegiran activitats consolidades com la Fira d'Atraccions al parc dels Catalans, la Fira d'Artesans, la Fira del Disc a la Rambla, les activitats gastronòmiques impulsades pel Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca i les visites al patrimoni organitzades pel Museu de Terrassa.
Pregó, penó i imatge de Festa Major
La pregonera de la Festa Major 2026 serà Montse Alcaraz, presidenta del Bitxo del Torrent Mitger des de l'any 2019, entitat a la que fa 40 anys que està vinculada, una persona que és referent de la cultura popular terrassenca. Alcaraz és una de les ànimes també de Se'n Fa Una, grup de música tradicional que, des del 2007, fa ballar amb el seu ampli repertori de música popular i danses d'arreu del món combinades amb temes de composició pròpia.
D'altra banda, el Cor Montserrat, que enguany celebra el seu 60è aniversari, serà l'encarregat de portar el penó de la ciutat durant el seguici d'autoritats de diumenge. Com a cordonera participarà la Penya Ciclista Nicky's, coincidint amb la commemoració dels seus 80 anys d'història.
La imatge de la Festa Major és obra de l'artista terrassenca Anna Taratiel, que ha impulsat una proposta visual oberta i participativa que ha rebut prop de 400 propostes d'imatges, una selecció de les quals en podrà veure en elements com banderoles, tanques, etc. Aquesta iniciativa es complementa amb una altra de les novetats destacades d'enguany: la possibilitat que cada persona pugui configurar el seu propi programa de Festa Major a través de la web.
Espai La Taifa
L'espai LaTaifa és una de les iniciatives més representatives de cap a on evoluciona la cultura popular: un model basat en la col·laboració i la construcció col·lectiva. Impulsat per una vintena d'entitats, esdevé un punt de trobada real, tant per al públic com per al mateix teixit associatiu, que troba un espai compartit per generar sinergies i fer comunitat més enllà de cada colla.
La seva programació, que combina propostes com les de Borja Penalba, Meritxell Gené, Alosa o Germà Negre, mostra una cultura viva, contemporània i capaç de connectar especialment amb els joves. En aquest sentit, La Taifa no només acosta la cultura popular a la ciutadania, sinó que exemplifica una manera de fer basada en sumar esforços, coordinar-se i construir projectes comuns. És, en definitiva, un símbol de la força del moviment associatiu de Terrassa i una mostra clara que la cultura popular pot reinventar-se sense perdre la seva essència.
Una Festa Major més accessible i segura
La Festa Major manté el seu compromís amb l'accessibilitat i la inclusió. Així, els actes protocol·laris de divendres tarda, dissabte tarda a la cercavila, diumenge matí als actes de sortida d'ofici i dilluns tarda durant la cercavila infantil, comptaran amb intèrprets de llengua de signes catalana. En dos concerts, triats per les entitats i associacions de capacitats diverses, es tornaran a oferir motxilles vibratòries. També es podran sol·licitar bucles magnètics als actes de la plaça del Rector Homs.
Als concerts que tinguin lloc a l'escenari de la plaça Nova hi haurà una zona reservada per a persones amb mobilitat reduïda. També s'establiran espais reservats en tots els espectacles amb cadires per al públic. Per accedir-hi, cal adreçar-se als responsables d'organització o Creu Roja.
Al programa de Festa Major s'han marcat amb un distintiu les activitats o espais menys sorollosos de la festa, on fer un descans i renovar energies, així com aquelles activitats i espectacles amb pirotècnia i més decibels o les destinades a un públic més familiar.
Per contribuir a una Festa Major més segura, inclusiva i lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques, s'instal·laran dos Punts Lila i+: a l'Espai Vela, (zona del parc de Vallparadís), i al Vapor Ventalló (zona de la Rasa). Aquests espais oferiran informació, sensibilització, orientació i atenció davant possibles situacions de violència o discriminació. A més, diverses parelles itinerants recorreran els diferents espais de la Festa Major els dies 4, 5 i 6 de juliol per apropar aquest servei a la ciutadania i oferir suport i informació.
Pel que fa al transport públic, TMESA mantindrà durant els dies de Festa Major el servei nocturn, amb parades intermèdies a demanda, destinades especialment a les dones, menors de 16 anys, persones grans i persones amb capacitats diverses. I els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, els dies 3, 4 i 5 de juliol s'oferirà servei ininterromput, també en horari nocturn.