Terrassa invertirà prop de 10 milions d'euros per modernitzar els equipaments educatius

L'Ajuntament de Terrassa impulsa aquest any una de les inversions més importants dels darrers anys en equipaments educatius. Entre les actuacions que executarà directament el consistori, les Inversions Financerament Sostenibles (IFS), el programa de Reforma, Adequació i Millora (RAM) de la Generalitat i les actuacions de confort climàtic, la ciutat mobilitzarà prop de 10 milions d'euros per modernitzar els centres educatius, ampliar l'oferta pública d'escoles bressol, millorar l'accessibilitat, incrementar l'eficiència energètica i adaptar els equipaments als nous reptes climàtics.
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica i Educació, Meritxell Lluís, han presentat aquest dilluns el conjunt d'actuacions, que evidencien la voluntat del govern municipal de continuar invertint en educació més enllà de les competències pròpies dels ajuntaments. En aquest sentit, Ballart ha remarcat que "invertir en educació és invertir en oportunitats, equitat i qualitat de vida".
A més, ha assegurat que "el govern municipal manté una aposta decidida per planificar el futur de la ciutat". L'alcalde ha destacat que, tot i que moltes competències educatives corresponen a la Generalitat, "a Terrassa no ens limitem a observar. Exercim lideratge, planifiquem a llarg termini i invertim perquè creiem fermament que l'educació és la millor eina per construir una ciutat més justa, cohesionada i preparada per al futur".
La futura dotzena escola bressol municipal
L'actuació més emblemàtica serà l'inici de les obres a l'escola El Vallès, que permetran reorganitzar els espais del centre perquè tot l'alumnat d'infantil i primària comparteixi un mateix edifici. Amb una inversió d'uns 200.000 euros, es transformaran diferents dependències de la planta baixa en noves aules d'I3, I4 i I5, es reordenaran els espais interiors i es milloraran els patis. Aquest trasllat farà possible alliberar l'actual edifici d'infantil, que es rehabilitarà per convertir-lo en la dotzena escola bressol municipal.
Segons ha explicat Ballart, "aquesta actuació representa una oportunitat tant per al centre com per a la ciutat, ja que permetrà ampliar l'oferta pública de places de 0 a 3 anys mitjançant una actuació eficient, sostenible i adaptada a les necessitats futures". L'Ajuntament ja està redactant el projecte d'aquest nou equipament i treballa paral·lelament amb la Generalitat en els tràmits necessaris perquè pugui entrar en funcionament entre els cursos 2027-2028 i 2028-2029.
Aquesta aposta tindrà continuïtat amb la planificació d'una nova escola bressol al barri del Segle XX, vinculada al desenvolupament urbanístic previst en aquest sector. Actualment, l'Ajuntament està preparant el concurs d'idees que definirà el futur equipament.
Obres de millora als centres durant aquest estiu
L'estiu servirà també per executar diverses actuacions de millora als equipaments educatius municipals. Entre les més destacades hi ha la reforma integral de la cuina del Centre Municipal d'Educació Especial FÀTIMA, amb una inversió superior als 320.000 euros, que permetrà redistribuir completament aquest espai, renovar-ne els equips i millorar les condicions de treball del personal.
Paral·lelament, es duran a terme actuacions de manteniment i millora en diversos centres, com ara la reparació de paviments, la instal·lació de sistemes de detecció d'incendis, el desplegament de fibra òptica, la substitució de finestres o la renovació de calderes, entre d'altres.
El programa RAM permetrà actuar en 21 centres educatius
Una altra de les grans actuacions serà el desplegament del programa de Reforma, Adequació i Millora (RAM), finançat per la Generalitat, que destinarà 2,54 milions d'euros a Terrassa. Després del treball tècnic realitzat entre l'Ajuntament i el Departament d'Educació i Formació Professional, finalment seran 21 centres educatius els que es beneficiaran d'aquest programa, amb 33 actuacions que es desenvoluparan principalment entre els anys 2027 i 2028.
Les intervencions prioritzaran la millora de l'accessibilitat, la seguretat i l'eficiència energètica dels edificis. Entre les actuacions previstes destaquen la instal·lació d'ascensors a cinc escoles, fet que permetrà que totes les escoles públiques de Terrassa siguin accessibles a persones amb mobilitat reduïda; la substitució de l'enllumenat convencional per tecnologia LED en catorze centres; la renovació de portes i finestres; la reforma de cuines; actuacions sobre cobertes i instal·lacions, i la retirada de materials amb fibrociment.
Noves inversions per continuar modernitzant els equipaments
A aquest esforç s'hi afegiran cinc actuacions més previstes dins del programa d'Inversions Financerament Sostenibles (IFS), amb una inversió global de 390.213 euros. Aquestes actuacions inclouen la remodelació del pati de l'Escola Bressol Municipal Giravolt, la instal·lació d'un ascensor i un lavabo adaptat a l'Escola Bressol Municipal L'Esquitx, l'aïllament tèrmic de la coberta de l'Escola Somriures, la renovació dels canviadors de les escoles bressol Giravolt i Tabalet i la climatització de la sala polivalent del Centre Municipal d'Educació Especial FÀTIMA.
Adaptar les escoles al canvi climàtic
La millora del confort climàtic continua sent una altra de les grans prioritats municipals. Aquest any l'Ajuntament hi destina 400.000 euros. Durant els darrers mesos s'han instal·lat els 280 ventiladors adquirits aquesta primavera en més de quaranta centres educatius, i ja s'està licitant una segona fase que permetrà superar els 600 ventiladors instal·lats abans d'acabar l'any.
Meritxell Lluís ha destacat que "adaptar els centres educatius al context climàtic actual ja no és una opció, sinó una necessitat", i ha subratllat que "l'Ajuntament està impulsant mesures estructurals perquè els equipaments siguin cada vegada més confortables, resilients i preparats davant l'increment de les temperatures". Les actuacions també inclouen la instal·lació d'una vintena de nous tendals i pèrgoles, així com noves plantacions de vegetació als patis escolars per incrementar les zones d'ombra i reduir l'impacte de la calor als espais exteriors.
Més inversió també als entorns escolars
L'Ajuntament continuarà actuant als entorns dels centres educatius per millorar-ne la seguretat i l'accessibilitat. Entre les actuacions previstes destaquen l'ampliació de la vorera davant de l'Escola Abat Marcet, el futur semàfor a la carretera de Castellar a l'altura de l'Escola Joaquima de Vedruna, la millora de la vorera davant de l'Escola Font de l'Alba i la urbanització de l'entorn de l'Escola França.
Aquestes actuacions se sumen a les nombroses intervencions executades durant el mandat per ampliar espais de vianants, pacificar el trànsit, crear itineraris escolars segurs, renovar zones de joc i incrementar l'arbrat i la biodiversitat al voltant dels centres educatius. Més enllà de les actuacions extraordinàries, l'Ajuntament destina cada any 5,6 milions d'euros al manteniment ordinari dels equipaments educatius. El pressupost permet assumir la neteja dels centres, els subministraments, les reparacions quotidianes, el manteniment preventiu i el conjunt de serveis necessaris perquè els equipaments funcionin en les millors condicions.
En aquest sentit, Lluís ha volgut posar en valor la feina dels equips tècnics, administratius, les brigades municipals i els oficials de serveis que treballen diàriament als centres educatius. Segons la tinenta d'alcalde, "darrere de cada actuació hi ha un gran equip humà que fa possible que les escoles siguin espais segurs, dignes i de qualitat", i ha remarcat que "totes aquestes inversions responen al compromís del govern municipal de construir una educació pública més forta, més equitativa i preparada per als reptes dels pròxims anys".
Amb aquest conjunt d'actuacions, Terrassa consolida una estratègia de transformació dels equipaments educatius que combina noves infraestructures, manteniment, sostenibilitat, accessibilitat i planificació de futur, amb l'objectiu de continuar millorant la qualitat dels espais educatius i donar resposta a les necessitats de la comunitat educativa.